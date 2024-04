Gol anulado a River: "Para nosotros, no gol" Martes, 23 de abril de 2024 El audio fue difundido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por medio de su canal de YouTube. En este se escucha la voz de Yael Falcón Pérez, Jorge Baliño y Ariel Suárez.

En la madrugada de hoy, lunes 22, la AFA compartió el diálogo entre los árbitros con respecto a la polémica del superclásico de ayer: "Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería".



"El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo", sostuvieron oficialmente.





"El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido", recalcó el ente rector del fútbol argentino.