El Ministerio de Desarrollo Social informa que desde este miércoles 27 de marzo del 2024, estará disponible el pago de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios dependientes de este organismo con aumento. Se podrá acceder al cobro a través de los cajeros automáticos del Banco Provincia de Corrientes.