Scaloni dijo que probará en el arco a Benítez y hará otros cambios

Martes, 26 de marzo de 2024

El DT de la Selección Argentina adelantó que el arquero del PSV jugará este martes frente a Costa Rica, ya sea desde el inicio o ingresando luego. También manifestó rotar el resto del equipo respecto a la formación que viene de golear a El Salvador



El técnico de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa en la previa al amistoso de este martes en Los Angeles frente a Costa Rica y confirmó su intención de realizar variantes con relación al equipo inicial que plantó en la goleada frente a El Salvador en Filadelfia.



El entrenador dijo que “la idea es hacer cambios. Vamos a hacer cinco o seis cambios” en el once que saldrá al campo de juego del Memorial Coliseum, aunque prefirió esquivar la respuesta acerca de la formación al manifestar que “todavía no les dije el equipo a ellos”, por los futbolistas.



En la oportunidad, Scaloni confió su deseo de que Walter Benítez tenga su estreno en el arco de la Selección Argentina luego de ser convocado en múltiples oportunidades y estar atravesando un gran momento en el arco del PSV Eindhoven. “No tengo todavía decidido si Walter empieza del inicio o después pero me gustaría darle la oportunidad”.



Además, el entrenador dispondría el regreso en la defensa de Nicolás Otamendi en la zaga central, quien de esta manera alcanzaría una racha histórica metiéndose entre los cinco jugadores con más presencias del combinado nacional, en el lateral derecho jugaría Nahuel Molina, en la mitad de la cancha reingresaría Alexis Mac Allister, y en la delantera, Julián Álvarez, quiénes no fueron parte del equipo en el triunfo por 3 a 0 del viernes pasado.