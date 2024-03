"Hoy más que nunca ratificamos los Juegos Correntinos como política de Estado"

Martes, 19 de marzo de 2024

Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile. Para la edición 2024 de la competencia, participarán miles de deportistas jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, en más de 40 disciplinas.



En el marco del acto oficial de lanzamiento de los Juegos Correntinos 2024, que tuvo lugar este lunes en la Secretaría de Deportes de la Provincia, el titular del área, Jorge Terrile, resaltó la firme voluntad del gobernador Gustavo Valdés, de realizar esta competencia a pesar del difícil panorama económico nacional. "Hoy más que nunca ratificamos la realización de los Juegos Correntinos, porque el deporte es política de Estado", afirmó.



Para la edición 2024 de la competencia, se estima la participación de miles de deportistas entre jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, en más de 40 disciplinas, trabajando en forma conjunta con todas las comunas del interior para asegurar el desarrollo a pleno del cronograma de actividades que ya inicia con el período de inscripción, y en abril con las competencias locales.



En lo estrictamente técnico, estos juegos se dividirán en 4 etapas deportivas: Local, Subzonal, Zonal y Provincial. Para ello, el territorio correntino se dividirá en 6 zonas geográficas deportivas, abarcando todas las comunas, aquellos representativos y atletas clasificados en sus respectivas zonas, pasarán a la etapa Provincial de la competencia.



"No nos podemos dar el gusto de no realizar estos Juegos"



Al tomar la palabra, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, consideró que a pesar de ser un año sumamente difícil en lo económico, "no nos podemos dar el gusto de no realizar nuestros Juegos Correntinos, teniendo en cuenta el enorme nivel competitivo de nuestros deportistas".



Así, el funcionario llamó a los directores de áreas de deportes de las comunas a trabajar juntos, redoblando esfuerzos en los objetivos que presentan estas competencias provinciales. "Son ustedes, los responsables de áreas de deportes los que conocen a los talentos locales, o a los chicos que quieren competir", indicó.



“Hoy con mucho orgullo, y merced a la política de Estado del gobernador Valdés en materia de deportes, podemos decir que confirmamos la realización de los Juegos Correntinos 2024 mediante una inversión millonaria. Y que nuestros jóvenes y adultos mayores estén preparados para competencias regionales o nacionales en caso de realizarse las mismas", señaló.



Finalmente, Terrile resaltó el orgullo de "ser correntino" y dejar todo en cada competencia. "El ser correntino es lo mejor que tenemos, y cada vez que nos presentamos en competencias nacionales, se nota que Corrientes está presente. Bienvenidos a los Juegos Correntinos 2024 y a trabajar por mucho más", alentó.



A su turno, y tras valorar el trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Deportes para hacer posible la realización de los Juegos, el titular de la mencionada cartera, Adán Gaya, hizo llegar el saludo del Gobernador a todos los presentes. Seguidamente valoró la decisión política de continuar trabajando en estos Juegos Correntinos en un año sumamente complejo, "al igual que el año pasado que también fue complicado", sostuvo.



“Por eso es muy importante garantizar estos Juegos en su edición 2024 y cumplir los objetivos de la mejor manera trabajando juntos. Esto nos permite optimizar recursos y tiempo, independientemente de la decisión que tome Nación con la realización o no de las competencias nacionales", agregó.



Cabe destacar las presencias en el acto oficial, del director general de Educación Física, Alejandro Simoni; y la directora de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, Clara Gortari.