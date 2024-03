Si no hay un acuerdo salarial vuelve el paro de colectivos Lunes, 18 de marzo de 2024 "Si el martes no tenemos solución, posiblemente iremos a una medida de fuerza por tiempo indeterminado", afirmó el secretario de la UTA Corrientes, José Luis Sabao.

Por un lado, la UTA propone un aumento del 83.6% sobre un salario básico de $537.000 en el periodo de enero y marzo, incluyendo $4.087 de viáticos diarios. Mientras que la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) se resiste a aceptar la propuesta.



El titular del gremio sostuvo que los empresarios también adeudan "una suma de 60 mil pesos".



Por otra parte, indicó que el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la Fatap "no corresponde para nada, está incompleto y lo hemos rechazado en la Secretaría de Trabajo de la Provincia y en el Ministerio de Trabajo de la Nación".



Sabao aseguró que esta situación se da por "la quita de subsidios a nivel nacional". Esta medida "empeoró la situación del transporte", agregó, en diálogo con radio Sudamericana.



Por último resaltó que "es urgente una reunión con el Gobierno provincial y Municipio para hablar sobre la cuestión".