Convocatoria a artistas argentinos para exponer en la temporada 2024/2025

Sábado, 16 de marzo de 2024

El Instituto de Cultura de Corrientes informa sobre la convocatoria impulsada por la Embajada Argentina, dirigida a artistas del país, para presentar propuestas y que las mismas sean exhibidas en el marco del programa de actividades culturales.



En esta oportunidad, la Embajada Argentina convoca a artistas argentinos a presentar propuestas para muestras de arte, individuales o colectivas. La convocatoria está dirigida a artistas argentinos sin importar su lugar de residencia. El tema es libre y se aceptan todas las técnicas: pintura, acrílico, oleo, técnica mixta, acuarela, grabado (todas las técnicas), serigrafía, pastel, carbonilla, lápiz de color, dibujo, tinta, collage, encáustico con cera, tapiz, arte textil bidimensional, fotografía y técnicas digitales.



Proceso de admisión



Cada artista deberá enviar a arte@embassyofargentina.us la siguiente información antes del 30 de junio de 2024: solicitud de admisión completa con los datos personales del artista y Página Web; enviar por correo electrónico un mínimo de 15 imágenes digitales de alta resolución (Mínimo 300 dpi y que no sobrepase los 15 MG por archivo), indicando: Título de la obra, Fecha de ejecución, Técnica y soporte y Dimensiones.



Otro requisito es que deben enviar sólo aquellas imágenes de obras que estén disponibles para participar en la muestra y ser exhibidas en el caso de ser seleccionadas. No se aceptarán obras que no coincidan exactamente con las imágenes digitales enviadas y elegidas.



Las técnicas pactadas son: pintura, acrílico, oleo, técnica mixta, acuarela, grabado (de cualquier tipo), serigrafía, pastel, carbonilla, lápiz de color, grafito, dibujo, tinta, encáustico con cera, tapiz, arte textil bidimensional, fotografía y técnicas digitales.



Además, debido a las características de la sala de exposiciones no se aceptan propuestas de obras tridimensionales como esculturas, instalaciones en general, instalaciones de video o similares.



Asimismo, se deberán enviar: biografía completa del artista y CV completo; y proyecto escrito –que no supere una página– de la muestra que desea realizar.



Todos los artistas que sean aceptados en la selección final serán notificados a partir del 1 de septiembre de 2024.