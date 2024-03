Un comedor a punto de cerrar porque Nación no envía los fondos Viernes, 1 de marzo de 2024 PAIN (Plan de Asistencia Integral al Niño) es un programa con fondos nacionales que hace 55 años trabaja en Corrientes. Hace dos meses dejó de recibir ayuda y el comedor social a su cargo que funciona en el Jardín Botánico tiene dos días de provisión A José Gauna Presidente de PAIN (Plan de Asistencia Integral al Niño) y coordinador del comedor Nuestra Señora del Huerto del Jardín Botánico, se le quiebra la voz cuando cuenta lo que pasa.



"Los chicos nos dijeron ‘porque no hacemos un piquete’… al otro día otro grupo de chicos nos dijeron que le manden aunque sea arroz con huevo para comer…", dijo José, antes de interrumpir su diálogo conmovido por el llanto.



El comedor Nuestra Señora del Huerto funciona en el Jardín Botánico, y asiste a unas 70 personas que diariamente buscan o reciben su comida. Desde hace dos meses Nación dejó de enviarles los fondos, y la situación es dramática.



"Solo tenemos mercadería para unos días más", se sinceró José.



Publicaron un video en redes sociales para que la situación se conozca, y la solidaridad –que siempre existe y mucha en Corrientes- rápidamente se hizo ver con ayuda directa y concreta, pero solo servirá para unos días más.



La urgencia del hambre



"Si no tenemos respuesta dejaremos de dar el almuerzo diario. Solo daremos las cajas de leche, arroz con leche y cereales que nos entrega la Provincia. Y podríamos agregar el pan. Pero lo que no vamos a poder seguir haciendo es la comida caliente", contó José



"Un grupo de chicos nos dijeron que le manden aunque sea arroz con huevo para comer… Hoy Dios escuchó nuestro pedido y recibimos maples de la Avícola Santa Ana", agregó



Ayuda integral



Tal como cuenta una de las coordinadoras del comedor en uno de los videos, en el lugar se cocina guiso, estofados, fideos con tuco, polenta, para familias de los barrios La Olla, San Jorge y otros.



"No recibimos fondos desde hace dos meses. Estamos en el límite de gastos. Necesitamos la ayuda para seguir", dice una de las colaboradoras y cuenta además que en el lugar se brinda apoyo escolar y de contención social.