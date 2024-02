Nueva jornada de Copa Libertadores 2024

Martes, 27 de febrero de 2024

Tres partidos definirán quién avanzará de ronda. Las transmisiones las hará Star +.





Desde las 18.55, se enfrentarán Palestino (Chile) y Portuguesa (Venezuela). A las 21, será el turno de Sporting Cristal (Perú) y Always Ready (Bolivia) y, en el mismo horario, jugarán Bragantino (Brasil) y Águilas Doradas (Colombia). Los horarios fueron confirmados por la Conmebol.



En la ida, el conjunto chileno se impuso a Portuguesa por 2 a 1, mientras que el combinado brasileño y Águilas Doradas no se sacaron diferencias. Always Ready había goleado a Cristal en el primer juego por 6 a 1.





Lo que sigue



Mañana jugarán: Nacional vs. Puerto Cabello (2 a 0); Botafogo vs. Aurora (1 a 1); Atlético Nacional vs. Nacional de Paraguay (0 a 1); El Nacional vs. Sportivo Trinidense (1 a 1); Colo Colo vs. Godoy Cruz (1 a 0).