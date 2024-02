River empató ante Banfield en la antesala del Superclásico

Lunes, 19 de febrero de 2024



El arquero del "Taladro" Marcelo Barovero fue la figura del partido que terminó 1 a 1. El próximo domingo, el "Millonario" recibirá a Boca.



River Plate rescató un empate agónico ante Banfield, por 1 a 1, en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors que se jugará el próximo domingo en el Más Monumental, y que lo bajó de la punta de la zona A de la Copa de la Liga al cabo de seis fechas.



En los minutos finales del partido, Braian Galván abrió el marcador para Banfield, mientras que Pablo Solari, en tiempo cumplido, señaló el empate con un cabezazo.



Con este resultado, River quedó segundo en su zona con 12 puntos, mientras que el "Taladro", que sigue sin ganar, alcanzó las 3 unidades.



River, sin ejercer un buen fútbol, fue superior a Banfield porque lo doblegó en cantidad de situaciones generadas, pero chocó contra Marcelo Barovero, muy aplaudido por su paso exitoso en el club, quien fue protagonista de varias atajadas.



Lo mejor del encuentro se produjo sobre el final, con los goles, y la reacción de un River que buscó hasta el final ante el ordenado Banfield, pero que no pudo quedarse con un triunfo en la semana previa al choque con Boca.



River se armó de paciencia en la primera parte frente a un Banfield bien parado. El equipo de Falcioni logró que Barco, Nacho Fernández y el pibe Mastantuono no tuviesen conexión con marcas escalonadas.



En el arranque del segundo tiempo, Mastantuono exigió a Barovero en una buena jugada personal. A los 10 minutos, Demichelis mandó a la cancha a los "olímpicos" Claudio Echeverri y Pablo Solari para reforzar la delantera. Y así, Colidio dispuso de sus primeras ocasiones en el partido. No pudo con Barovero en primera instancia y luego definió por arriba del travesaño, mediante el centro de Enzo Díaz.



A la media hora de juego, Nacho Fernández levantó el nivel y mejoró a River en ataque, pero "Trapito" Barovero se encargó de frustrar a su ex club con buenas atajadas. Se mostró expeditivo frente a un remate del "Diablito" Echeverri, se lució ante la gran acción individual de Nacho Fernández y dio más seguridad en los esfuerzos del juvenil Agustín Ruberto y del chileno Díaz.



Su momento, hasta ahí inexpugnable, también incluyó una salvada sobre la línea de Alejandro Maciel en el cabezazo de Solari.



Las máximas emociones llegaron recién en el final. Galván venció a Armani con un remate bajo y fuerte, tras la asistencia de Sepúlveda en una salida errática del "Millonario", y Solari, con un River desesperado, resolvió con un gran cabezazo ante el centro preciso de Barco.



La igualdad generó desencanto entre los hinchas de River que le pidieron a su equipo ganar "cueste lo que cueste" el próximo domingo.



En la 7ma. jornada, la fecha de los clásicos, River recibirá a Boca, mientras que Banfield visitará a Lanús.