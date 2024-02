River no pudo con Atlético y hubo polémica en Tucumán Jueves, 15 de febrero de 2024 River Plate igualó ayer como visitante ante Atlético Tucumán 0 a 0 y sigue al frente de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, en partido por la quinta fecha.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio José Fierro, en la capital tucumana, y River dispuso de un tiro penal para ganarlo, pero el remate de Esequiel Barco salió desviado por encima del travesaño, en la primera etapa.



"A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso, dos. Esequiel salió porque consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento, Esequiel es un gran chico, quería convertir, me pidió disculpas porque no es egocéntrico, no piensa solamente en él. En este caso no quiso ceder la pelota, de todo se aprende y hoy de acá se lleva una gran experiencia", explicó en entrenador en conferencia de prensa.



Por su parte, Atlético, apoyado por una multitud que colmó el Monumental José Fierro, salió decidido a pelearle mano a mano el partido a River y en comienzo puso en más de una ocasión en apremios a Franco Armani y estuvo a punto de abrir el marcador en, sin dudas, sus mejores minutos en lo que va del torneo.



Alarma en River

El delantero colombiano quedó tendido en el piso a los 10 minutos del segundo tiempo y tuvo que ser reemplazado por el juvenil Agustín Ruberto.



La molestia de Borja, en el cuádriceps de la pierna izquierda, se da a solamente 10 días del encuentro entre River y Boca, por la séptima jornada del campeonato. Es posible que le hagan estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.



En este mercado de pases, más allá de que buscó jugadores como Lucas Alario y Rafael Santos Borré, River no trajo un delantero de área y ante la posible ausencia de Borja, Demichelis tendrá que optar por el juvenil Ruberto o ubicar a Facundo Colidio en esa posición.