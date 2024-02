San Martín y Regatas se citan al gran duelo correntino en el "Fortín"

Martes, 13 de febrero de 2024



Desde las 21 y con transmisión de BásquetPass, el "santo" será local en el barrio La Cruz en un nuevo capítulo del clásico enfrentamiento capitalino. El "remero" viene de ganarle a Ferro Carril Oeste, rival que frenó al "prócer" hace unas noches



Como si se tratara de un enfrentamiento con pistolas al amanecer en una película del lejano oeste, San Martín y Regatas se medirán hoy nuevamente por la Liga Nacional de Básquetbol.



El choque de esta campaña 2023/24 se dará desde las 21 y con transmisión de la plataforma paga Básquet Pass. Se verá un cotejo de dos equipos con realidades generales similares, pero con arribos distintos a este partido en el "Fortín Rojinegro".



Los del parque Mitre vienen de aplastar a Ferro Carril Oeste por 93-47 en el "José Jorge Contte".



Por su parte, San Martín llegaba en alza con tres éxitos en fila (Obras, Peñarol de Mar del Plata e Instituto de Córdoba), pero padecieron ante Ferro que se llevó una gran victoria de su paso por la capital correntina por 81-79. En este encuentro, el entrenador Gabriel Revidatti volvió a contar con el escolta Agustín Pérez Tapia, que dejó atrás un parate de dos meses por una operación en la mano, y fue uno de los máximos anotares del equipo con 16 puntos. Sin embargo, el entrenador no tendrá a toda su plantilla a disposición porque el base Manuel Buendía se lesionó en el inicio de esta seguidilla de local. El armador de juego se lastimó la mano izquierda y se perderá entre 4 y 6 semanas de acción.



En lo que será el cuarto duelo del mes en el estadio "Raúl Argentino Ortíz", San Martín tratará de volver a llevarse el cruce de capitalinos como lo hizo de visitante en el parque Mitre por un contundente 78-61. En esa oportunidad, el equipo "rojinegro" doblegó al "fantasma" con Lucas Gargallo como gran figura con 17 puntos (4/6 en triples) y 5 rebotes, redondeando + 22 de valoración. Sin dudas, Regatas buscara revancha y confirmar su recuperación porque antes de ganarle a Ferro venía de tres derrotas consecutivas pero que se dieron como visitante. A su vez, el clásico correntino representa un duelo directo para ambos porque se encuentran seguidos en la tabla. El "rojinegro" marcha octavo con récord de 11-9; mientras que el "remero" está noveno con un registro positivo de 11-10. En caso de que los regatenses no se impongan por una ventaja superior a 17 puntos que le sacó el "rojo" en el primer duelo, ante igualdad de registros al final de temporada, la ventaja será para San Martín Corrientes.



Los clásicos y partidos de playoffs por la Liga Nacional de Básquetbol despiertan un interés mayor en los amantes del deporte en la ciudad.



Comparando con los precios del partido ante Ferro Carril Oeste, las entradas para el encuentro entre San Martín y Regatas de esta noche tuvieron considerables aumentos.



Ante el "tren", la popular de socio salía $900 y la no socio $1.400. Por su parte, las plateas variaban entre $2.500 (socio) y $3.000 (no socio). Para el clásico, la entrada popular de socio vale $2.000 y $3.500 para no socio. Las plateas pasaron a costar $4.500 (socio) y $5.500 (no socio). Hoy en San Martín se venderán desde las 15 en la secretaría del club y en el Club Regatas de 18 a 20.



Platense recibe a La Unión

La jornada en la Liga Nacional de Básquetbol tendrá un duelo adicional para completar la acción.



Desde las 22, Platense será local en el estadio "Ciudad" de Vicente López buscando seguir subiendo en la tabla. El "calamar" chocará ante La Unión de Formosa tratando de afianzarse en la cuarta ubicación (récord de 13-6). Por su parte, los formoseños pelean en la parte baja y se encuentran en el puesto 18 con un registro muy desfavorable (5-14), solo superados en ese aspecto por Argentino de Junín (4-17) y Unión de Santa Fe (3-16).



Platense logró clasificar a la Copa Súper 20, en la que se medirá ante Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba. De ese cuadrangular, resultará el primer campeón LNB de la temporada 2023/24.