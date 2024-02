Argentina empató con Venezuela en un polémico final Martes, 6 de febrero de 2024

El seleccionado argentino Sub '23 que conduce Javier Mascherano empató 2-2. Paraguay, próximo rival argentino, superó a Brasil 1 a 0.

El seleccionado argentino Sub '23 de fútbol que conduce Javier Mascherano empató esta noche 2-2 con su par local de Venezuela, en uno de los partidos inaugurales del cuadrangular final del Preolímpico que se desarrolla en Caracas y que clasificará a dos equipos para los Juegos Olímpicos París 2024.



El juvenil venezolano David Martínez, a los 16m. del primer tiempo, y Kevin Kelsy, con un polémico penal en tiempo de descuento marcaron para el conjunto "vinotinto", que dirige el DT argentino Ricardo Valiño. Los goles albicelestes fueron obra de Carlos Vivas en contra (Pt. 39m.) y Thiago Almada (St. 16m.).



Argentina arrancó bien, profundo y picante, con Pablo Solari marcando la diferencia por derecha, en el "uno contra uno" y con cuatro llegadas muy claras en los primeros doce minutos de juego.



Una aceleración de David Martínez, la joya de 17 años que fue recientemente transferida a la MLS, terminó un remate con intención de centro que se le metió entre las piernas a Leandro Brey, que calculó muy mal.



Argentina sintió el impacto, pero eso no le hizo resignar el protagonismo. Así en el minuto 38, cuando el arquero local Samuel Rodríguez era figura, llegó el insólito empate a través de un cabezazo en contra de su valla del defensor Carlos Vivas.



El primer tiempo se cerró diez contra diez por lado por las expulsiones de Bryant Ortega, del equipo local, y Valentín Barco, de la Argentina, a los 43m., ambos por agresión mutua.



En el segundo período, el equipo del DT Mascherano continuó con la misma tesitura de avanzar en campo contrario y a los 16m. consiguió el desnivel, con una definición impecable de Almada (cuarto tanto en el torneo), tras una buena maniobra de Baltasar Rodríguez, de derecha al centro.



De allí hasta el cierre, el encuentro fue trepidante. Lo tuvo Venezuela para empatar y lo salvó Brey en dos ocasiones. Pero Argentina también tuvo la chance de ampliar la diferencia y liquidar el pleito, sobre todo, con un remate de Luciano Gondou, en el centro del área, solo y sin marca. El remate se fue a las nubes.



Ya en tiempo de descuento, el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón sancionó un insólito penal por una falta de Gonzalo Luján que no pudo apreciarse con nitidez, aun cuando recurrió al VAR. Además expulsó al defensor de San Lorenzo.



La ejecución, a cargo de Kelsy, contra el palo izquierdo de Brey, significó el agónico empate 2-2 de la "Vinotinto".



A primera hora, Paraguay, con gol de Fabrizio Peralta a los 45 minutos del primer tiempo, superó por 1-0 a Brasil, que dispuso de un penal que fue fallado por el crack del Palmeiras, Endrick, a los 28m. del primer tiempo.



De esta manera, tras la primera fecha, las posiciones quedaron: Paraguay, 3; Argentina y Venezuela, 1; Brasil, 0.



El próximo jueves por la segunda fecha jugarán Argentina-Paraguay (17.00) y Brasil-Venezuela (20.00).