Boca le ganó a Tigre y obtuvo su primer triunfo del torneo

Martes, 6 de febrero de 2024

El "Xeneize" venció 2-0 al "Matador" con goles de la dupla atacante Miguel Merentiel (18m PT) y Darío Benedetto (23m PT). El "Pipa" se reencontró con el gol en su vuelta a la titularidad luego de un largo tiempo.



Boca venció este lunes por la noche de visitante y en forma clara a Tigre por 2 a 0 por la tercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional (LPF), en el estadio José Dellagiovanna.



De esta manera, el conjunto xeneize logró su primera victoria en el torneo y resultó el estreno triunfal en el ciclo de Diego Martínez como entrenador.



Los goles fueron obra de Miguel Merentiel, a los 18 minutos, y Darío Benedetto, a los 23m., ambos en la primera etapa



Desde el arranque del cotejo, el equipo visitante fue ampliamente superior a su rival, actualmente al mando de Néstor Gorosito, muy lejos del nivel que supo tener cuando lo dirigía el actual técnico "xeneize", cuando jugó la final de la Copa de la Liga 2022.



El equipo local mostró errores en todas sus líneas, sobre todo a nivel defensivo, y dejó con muchas dudas a su gente que colmó el estadio Dellagiovana.



Lo más positivo de la noche de Victoria para el club de la Ribera, pese al triunfo, fue que esta vez, a diferencia de los empates ante Platense (0-0) y Sarmiento (1-1), supo concretar las situaciones de peligro que generó.



En el ganador sobresalieron Merentiel, Zenon y Lema dentro de un nivel parejo. En el segundo período, el nivel del partido mermó y el equipo visitante reguló la diferencia.



En los 45m. iniciales, Boca no fue brillante, es cierto, pero sí efectivo. Y además capitalizó cada uno de los errores defensivos de un conjunto local que no dio pie con bola.



Martínez apostó otra vez a un esquema 4-4-2, con Luis Advíncula de extremo, en el puesto que lo ubicaba el anterior DT Jorge Almirón, mientras por izquierda fue Kevin Zenón. La dupla en la zona central estuvo constituida por Guillermo "Pol" Fernández y el juvenil Mauricio Benitez, que tuvo un gran partido.



Boca aprovechó también la velocidad y eficacia de sus puntas Benedetto y Merentiel, quienes aprovecharon las falencias de un elenco que defendió mal, pese a jugar con cinco en el fondo.





A los 14 minutos, el atacante uruguayo Merentiel le quitó la pelota a Sánchez Miño y habilitó a Benedetto, que definió en forma defectuosa al lado del palo de Tagliamonte, en lo que fue la primera alerta.



Hasta que a los 18m, el ex Palmeiras encaró para adelante desde la mitad de cancha, le ganó la pelota en un cruce a Augusto Aguirre y luego a Martín Ortega para quedar solo ante el arquero local. La definición por arriba representó la apertura del tanteador.





A los 23m, en tanto, el uruguayo (el más destacado del partido) se convirtió en asistidor y habilitó a Benedetto, que picó el balón ante la salida de Tagliamonte, para ampliar la ventaja a un 2-0 que parecía corto, inclusive.



Benedetto, que reemplazó a Edinson Cavani, había hecho su último gol el 10 de octubre pasado, en la última vez que había salido como titular en la derrota 3-4 ante Belgrano en Córdoba.