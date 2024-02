River aplastó a Vélez con una lección de fútbol en el Monumental

Lunes, 5 de febrero de 2024



El Millonario le propinó un 5 a 0 para la historia. Hat-trick de Borja y doblete de Colidio para el triunfo.



River expuso su mejor versión ante Vélez y lo goleó por 5 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron esta noche, en el estadio Monumental, en la continuidad de la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.



Facundo Colidio don un doblete, a los 5 minutos y 45 del primer tiempo, y Miguel Borja con un hat-trick, a los 20 y 31 del mismo período y a los 10 del complemento, le dieron el triunfo al Millonario.



Con esta victoria, el equipo de Martín Demichelis alcanzó las siete unidades y es el líder absoluto de la Zona A, mientras que los dirigidos por Gustavo Quinteros, tienen un solo punto y es colista en la tabla.



River desplegó un juego de alto vuelo desde el principio hasta al final, en donde tuvo un nivel arrollador para superar a Vélez en todas las líneas y le propinó una goleada para la historia.



Colidio, que avisó previamente, tuvo su revancha y abrió el marcador en el inicio del parido luego de una asistencia de Esequiel Barco, en la que dominó de pecho y tocó con categoría para el ex Tigre.



El que también tuvo sus chances fue el colombiano Borja, quien luego de que el arquero Tomás Marchiori le ahogue el grito, pudo convertir tras un centro de Ignacio Fernández.



Pero esto no sería lo único del "Colibrí" en esos minutos, ya que pasada la media hora de juego convirtió su segundo tanto y transformó el resultado en goleada: desde una pelota parada que ejecutó Barco, el colombiano puso la historia 3 a 0.



Antes que finalice la primera etapa, Vélez -desbordado futbolística y emocionalmente, sufrió un nuevo golpe: la combinación entre Barco, Fernández y Colidio finalizó con un nuevo tanto del surgido en Boca tras la jugada colectiva.



En el complemento, Quintero quiso darle un -necesario- cambio de cara a su equipo, pero los cambios no dieron efecto y luego de una salida en falso, llegó el quinto tanto del local: Borja la empujó en la línea y firmó su het-trick para sentenciar el 5 a 0.



El resto del encuentro fue una monólogo de River, en donde se lo vio con una marcha menos, pero nunca dejó de ser peligroso, ya que tuvo varios avances para ampliar un resultado que le quedó corto al equipo de Demichelis.



La siguiente es la síntesis del encuentro:



Copa de la Liga Profesional 2024.

Fecha 3 - Zona A.

River (5) - (0) Vélez.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Nicolás Lamolina.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT:

Martín Demichelis.



Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Santiago Cáseres, José Florentín; Juan Igancio Méndez, Claudio Aquino, Lenny Lobato; y Braian

Romero. DT: Gustavo Quinteros.



Goles en el primer tiempo: 5m Facundo Colidio (R), 20m Miguel Borja (R), 31m Miguel Borja (R), 45m Facundo Colidio (R).



Gol en el segundo tiempo: 10m Miguel Borja (R).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Abiel Osorio por Romero (V), Christian Ordoñez por Méndez (V); 11m Franco Mastantuono por Fernández (R), Agustín Palavecino por Aliendro (R), Ramiro Funes Mori por Diaz (R); Agustín Ruberto por Colidio (R); 16m Matías Pellegrini por Lobato (V), Agustín Bouzat por Florentin (V); 21m Ian Subiabre por Borja (R); 41m Rodrigo Piñeiro por Caseres (V).