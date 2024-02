Votaron los bloques de la Cámara de Diputados la Ley Ómnibus

Sábado, 3 de febrero de 2024

El gobierno de Javier Milei contó con el apoyo del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, entre otros, mientras que el proyecto recibió el rechazo de todo Unión por la Patria



La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Ómnibus con 144 votos a favor y 109 en contra, luego de más de 30 horas de debate. La Libertad Avanza tuvo como aliados a los bloque de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para lograr destrabar el proyecto, aunque resta un camino de negociaciones hacia el próximo martes, cuando se retome el tratamiento para votar en particular.



En total, el proyecto tuvo votos positivos de La Libertad Avanza (38), el PRO (37), UCR (32), Hacemos Coalición Federal (18), Innovación Federal (9), Producción y Trabajo (2), Buenos Aires Libre (2), Por Santa Cruz (1) y La Unión Mendocina (1).Los votos negativos provinieron de Unión por la Patria (97), Frente de Izquierda y de los Trabajadores (5), Hacemos Coalición Federal (4), UCR (2) y Por Santa Cruz (1).





Javier Milei todavía no puede cantar victoria. El martes que viene se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS. Milei aún corre el riesgo de quedarse con una cáscara vacía.



Durante el cierre de los discurso de los presidentes de bloque, Cristian Ritondo por el PRO justificó el acompañamiento y aclaró: "No somos gobierno ni cogobierno, venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismo berretas". "Queremos un país donde con libertad podemos decir lo que opinamos, donde no todo sea cepo de todo tipo. Hoy volvieron a hablar los que son responsables. Háganse cargo de que multiplicaron los planes, multiplicaron la inflación, dejaron más pobres y multiplicaron la deuda, los que criticaron la deuda de Macri", agregó.