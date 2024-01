La Selección argentina Sub-23 goleó a Chile y se clasificó a la Fase Final del Preolímpico

Miércoles, 31 de enero de 2024



En el estadio Polideportivo Misael Delgado, la "Albiceleste" venció a su par trasandino con un doblete de Thiago Almada y los restantes de Santiago Castro, Aarón Quiros y Luciano Gondou.



La Selección argentina goleó 5-0 a su par de Chile, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, en el marco de la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Preolímpico de Venezuela 2024 y se clasificó a la Fase Final.



En el partido disputado en Carabobo, Thiago Almada marcó los dos primeros goles de la "Albiceleste" mientras que Santiago Castro, Aarón Quiros y Luciano Gondou anotaron los dos restantes.



Con este resultado, el equipo de Javier Mascherano se clasificó a la Fase Final junto a Paraguay. En el otro grupo, Brasil ya clasificó y Ecuador o Venezuela lo acompañarán en busca de los otros dos cupos para los Juegos Olímpicos de París.



En el primer cuarto de juego, el equipo de Javier Mascherano fue más y, gracias a la presión alta, puso en peligro el arco de Vicente Reyes. Con la conducción de Thiago Almada, Claudio Echeverri y Pablo Solari tuvieron claras ocasiones de abrir el marcador.



Con el transcurso del partido, el equipo de Nicolás Cordova fue acomodandose en la cancha y empezó a llegar al arco de Leandro Brey que, a pesar del avance de los trasandinos, no tuvo grandes intervenciones.



A los 44 minutos, la Argentina rompió el cero en Carabobo con el gol de Almada. Tras un potente remate recto de Claudio Echeverri, el arquero Reyes despejó corto al costado y el ex Velez definió fuerte asegurando el 1-0 del equipo de Mascherano.



Ya en la segunda parte, a los 11, Almada puso el 2-0 de penal con un remate al ángulo que el arquero Reyes no llegó a contener.



A los 15 minutos, tras una gran jugada sobre la izquierda de Pablo Solari y Juan Nardoni, la pelota le quedó a Almada que se sacó un jugador de encima y encaró al arquero Reyes. Ante el achique, el ex Velez dio el pase atras para que Santiago Castro, otro ex jugador del "Fortín", remate y ponga el 3-0 con el arco vacio.



Aarón Quiros, a diez minutos del final, puso el 4-0 en una pelota parada. Tras una serie de rebotes, la pelota le quedó al jugador de Banfield que definió mano a mano ante el arquero Reyes. Sobre el final, Luciano Gondou marcó el quinto.



Esta es la sintesis de Argentina vs Chile por el Torneo Preolímpico de Venezuela 2024:

Torneo Preolímpico de Venezuela 2024 - Grupo B - Cuarta fecha.



Argentina (5) vs Chile (0).



Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Carabobo, Venezuela.



Argentina: Leandro Brey; Valentín Barco, Nicolás Valentini, Joaquín García, Gonzalo Lujan; Claudio Echeverri, Juan Nardoni, Thiago Almada, Ezequiel Fernández; Santiago Castro y Pablo Solari. DT: Javier Mascherano.



Chile: Vicente Reyes; Valentín Vidal, Jonathan Villagra, Matías Vasquez, Joaquín Gutiérrez; Vicente Pizarro, Renato Cordero, César Pérez; Damián Pizarro, Alexander Aravena y Lucas Cepeda. DT: Nicolás Cordova.



Gol en el primer tiempo: 44m. Thiago Almada (A)



Goles en el segundo tiempo: 11m. Thiago Almada (A); 15m. Santiago Castro (A); 35m. Aarón Quiros (A); 45m. Luciano Gondou (A)



Cambio en el primer tiempo: 18m. Juan Sforza por Joaquín García (A)



Cambio en el segundo tiempo: 17m. Lucas Assadi por Lucas Cepeda (C), Clemente Montes por Matías Vasquez (C), Jeisson Fuentealba por Renato Cordero (C), Luciano Gondou por Thiago Almada (A) y Federico Redondo por Ezequiel Fernández (A); 30m. Aarón Quiros por Valentín Barco (A), Estebán Matus por César Pérez (C); 38m. Luciano Arriagada García por Damían Pizarro (C)