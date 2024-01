Argentina derrotó a Perú y se trepa a la cima de su grupo Jueves, 25 de enero de 2024 En el Estadio Polideportivo Misael Delgado, la Albiceleste Sub 23 de Javier Mascherano se impuso por 2-0 sobre el combinado incaico con goles de Thiago Almada y Luciano Gondou, subiendo al primer puesto del Grupo B. Argentina Sub 23 cumplió su cometido y logró un triunfo más que importante por 2-0 sobre Perú por la segunda fecha del Grupo B del Preolímpico Sudamericano en el Estadio Polideportivo Misael Delgado con los goles de Thiago Almada y Luciano Gondou. Paso vital para mantener vivo el sueño de quedarse con una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024.



El combinado nacional logró un más que merecido triunfo que los lleva a la primera colocación en su grupo, luego de un estreno deslucido donde agónicamente consiguió la igualdad ante Paraguay. Tras un controvertido primer tiempo que contó con un penal no sancionado y un gol mal anulado, todos fallos en contra de Argentina, el inicio del complemento trajo consigo la apertura del marcador producto de un disparo desde los doce pasos.



Valentín Barco recuperó y escaló por la banda izquierda hasta ser derribado por defensor rival en el área peruano, generando la chance que Thiago Almada aprovechó para romper el cero en favor del combinado nacional.



Ya con la ventaja, el equipo de Mascherano igual siguió al mando aunque sin generar mayor peligro en la valla de su adversario hasta llegar casi a la finalización del duelo, cuando tras una gran jugada colectiva apareció nuevamente Almada para dejarle servido en bandeja el segundo y último tanto de la velada a Luciano Gondou, que había entrado pocos minutos antes y marca por segundo partido consecutivo tras lo hecho frente a Paraguay pocos días atrás.