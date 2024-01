Dolor en el atletismo: murió un campeón del mundo a los 29 años

Viernes, 19 de enero de 2024



El garrochista canadiense se quedó con la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 2015.



El garrochista canadiense Shawn Barber, campeón mundial de salto con garrocha en Pekín 2015, falleció a los 29 años en su residencia situada en Kingwood, Texas. La lamentable noticia se produjo este jueves y hasta el momento, las causas de su deceso no han sido reveladas. Barber era conocido por su relevante trayectoria en el atletismo, donde logró hitos notables como su victoria en el campeonato del mundo con un salto de 5.90 metros (19.36 pies):



El canadiense se retiró del ámbito competitivo en el año 2020, y entre sus logros más destacados se encuentran, además del campeonato mundial en Pekín 2015, su posición en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 donde ocupó el décimo lugar con un salto de 5.50 metros (18.04 pies). Su desempeño continuó siendo relevante al alcanzar los seis metros (19.68 pies) el 16 de enero de 2016 durante una competición en Reno. Esta marca constituyó un pico en su perfil deportivo, que no volvería a replicar en su carrera. También destacan en su palmarés la victoria en la Liga de Diamante en Zurich, los Juegos Panamericanos en Toronto y cinco campeonatos nacionales de la NCAA comprendidos entre 2013 y 2018.



“Más que un atleta increíble, Shawn era una persona de tan buen corazón que siempre anteponía a los demás a sí mismo. Es trágico perder a una persona tan buena a una edad tan temprana”, manifestó con pesar su agente Paul Doyle en declaraciones a la agencia Associated Press.



Según AP, el joven deportista acarrea problemas de salud y complicaciones médicas”. Su agencia de representación, en su cuenta en la red social Instagram, realizó un sentido posteo con algunas imágenes de Shawn acompañadas del siguiente mensaje: “Un amigo que nunca será olvidado. Falleció el saltador con pértiga olímpico canadiense Shawn Barber. Actualmente es poseedor del récord canadiense con su mejor marca personal de 6,00 my fue campeón del mundo de salto con pértiga en 2015. Shawn también fue finalista olímpico en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Lo extrañaremos mucho”.



“Barber se había enfermado y padecía problemas de salud desde hacía algún tiempo”, dijo el departamento de atletismo de la Universidad de Akron, entidad que lo describió como “un querido compañero de equipo y competidor”.



Athletics Canada en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, manifestó: “Nuestros pensamientos y oraciones para la familia y amigos de Shawn Barber, saltador con pértiga canadiense, campeón mundial de 2015, atleta olímpico de Río 2016 y poseedor del récord canadiense”.