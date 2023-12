Riquelme ganó la Presidencia con amplia ventaja sobre Macri

Lunes, 18 de diciembre de 2023



El emblema de la entidad de La Ribera, logró el triunfo ante la agrupación “Dale Boca”, que contó con Andrés Ibarra como candidato a presidente, exgerente del club entre 2004 y 2007, y con Mauricio Macri como vice, con el más del 60% de los votos.



Juan Román Riquelme ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente de Boca Juniors. En su fórmula estará acompañado por Jorge Amor Ameal, que será su vicepresidente, invirtiéndose de este modo los roles que cada uno tenían desde las elecciones de 2019. En una jornada histórica, Román se impone por amplio margen sobre la lista opositora formada por Andrés Ibarra, que salió a reconocer la derrota, y Mauricio Macri, que no pudo estar presente para la votación. Las elecciones en el Xeneize fueron históricas porque contaron con la participación de 43.367 socios que votaron, que lograron marcar un nuevo récord para dejar en el pasado los 38.363 socios que fueron partícipes de las elecciones en 2019.



Juan Román Riquelme ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Boca Juniors, acompañado por Jorge Amor Ameal como vicepresidente en la fórmula “Soy Bostero”, luego de imponerse con un amplio porcentaje, este domingo, en una jornada histórica.



Las elecciones en Boca fue histórica ya que contó con la participación de 43.367 votantes, que lograron marcar un nuevo récord para dejar en el pasado los 38.363 socios que fueron participes de las elecciones en 2019.



Además, de los 13.000 socios que denunció la oposición como irregulares en el padrón de Boca, 6800 fueron los que asistieron a votar bajo veedor de la Inspección General de Justicia (IGJ).



“Vamos a ganar, no tengo dudas. La gente a mí me quiere mucho, yo al hincha lo quiero mucho. Voy a morirme bostero igual que ellos, y hoy es un día en el cual tenemos que disfrutar”, expresó durante la votación Riquelme.



Votó Milei



Ayer, pasadas las 10 de la mañana, Javier Milei, presidente de la Nación, dijo presente en el campo de juego de la Bombonera y cumplió con su promesa de votar en estas elecciones presidenciales que definirán el futuro del club por los próximos cuatro años. Más allá de haberse encapuchado, en su afán por camuflarse entre la multitud, un grupo de socios no tardó en reconocerlo, insultarlo y silbarlo en la carpa A.



El líder liberal libertario ingresó por Irala y Pinzón y, más allá de estar escoltado por la seguridad presidencial, recibió varias palabras subidas de tono en su trayecto hacia la mesa número 19 y en su retirada del estadio, apenas siete minutos después. Varios le recordaron algunos de sus dichos en los que aseguró ser anti-Boca y haber gritado los goles de River en la final de Madrid.



En medio de su marcha fugaz, en la que solamente atinó a levantar la mano, como si estuviese saludando al pueblo el pasado domingo en Casa Rosada, algunos fanáticos lo chiflaron y hasta sonó el cántico “el club es de los socios”, en clara contraposición a su postura a favor del desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a los clubes argentinos.