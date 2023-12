Kammerichs disputará el Juego de las Estrellas

Lunes, 11 de diciembre de 2023

El medallista olímpico en 2008 dirá presente en Posadas para los festejos por los 14 años de Misiones Básket. El “Yacaré” llegará desde Goya, Corrientes, para enaltecer el evento más esperado del año el 16 de diciembre en el club Mitre.



El equipo de la web periodística especializada Misiones Básket ultima detalles para lo que será el Juego de las Estrellas de la provincia, por motivo de sus 14 años de vigencia, que a su vez lo convierten en el sitio referente de la “naranja” en la región. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 16 de diciembre desde las 19.30 horas en el club Bartolomé Mitre de Posadas.



Cabe aclarar que la jornada, que será organizada en conjunto con la Federación Misionera de Básquetbol, tendrá fines solidarios, ya que el ingreso será con un alimento no perecedero o juguetes que luego serán entregados a merenderos de la ciudad por parte de “Sonrisas de Esperanza”.



Pero esta edición 2023 del Juego de las Estrellas no será una más. El equipo de Misiones Básket decidió dar un salto de calidad y logró convocar a uno de lo máximos exponentes e ídolos del deporte regional: el correntino, Federico Kammerichs. El “Yacaré”, medallista olímpico con Argentina en Beijing 2008, será el invitado de lujo en un partido principal que promete y mucho con las figuras de nuestro básquet y la presencia del alero de 43 años que fuera elegido en el Draft de la NBA por Portland Trail Blazers en 2002.



Con la gran atracción del ex jugador del Pamecia Valencia, Girona, Murcia, Regatas y Flamengo, entre otros equipos, la fiesta del básquet misionero tendrá todo los condimentos para el disfrute del público presente.



Por primera vez las mujeres tendrán participación en el juego estelar, con una jugadora siempre en cancha por equipo, como regla para ambos conjuntos.