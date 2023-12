La Cámara Civil define si habilita o no las elecciones en Boca Lunes, 11 de diciembre de 2023 El oficialismo tiene la intención de que los comicios se puedan llevar a cabo el próximo domingo.

La Cámara Nacional en lo Civil está en condiciones de resolver esta semana si habilita o no las elecciones en Boca luego que fueran suspendidas por presuntas irregularidades en el padrón de socios.



El Tribunal ya apuró el trámite para que esta semana pueda definir si confirma o no la medida cautelar que dispuso la jueza de primera instancia Débora Abrevaya, quien consideró haciendo lugar a la oposición que hubo 13 mil socios que fueron incorporados como activos en 2021 de manera irregular por el oficialismo.



En caso de revocarse la cautelar, ya quedará habilitada la realización de elecciones. La intención del oficialismo es realizarla el domingo 17 de diciembre próximo.