Solari y Colonia Libertad acunan a un campeón Sábado, 9 de diciembre de 2023 El interior de Corrientes está orgulloso de Agustín Ledesma “Campeón de la Selección Argentina de Futsal Talla Baja 2023”. El joven de 25 años relató su satisfacción con el proyecto de inclusión. Detalló los cambios de la comunidad en la mirada sobre él y anunció el inicio del fin de la etapa de las burlas de “enano”.

Agustín Ledesma nació en Colonia Libertad y vive en Mariano I. Loza (Solari). Indicó que toda su vida jugó al fútbol. A los 8 años formó parte del Club Apinta de Mercedes Corrientes. Su rol en la cancha siempre fue de Defensor. Por padecer acondroplasia no podía hacer lo que otros jugadores hacían, se le complicó por no llegar a la altura y fue así que tuvo que dar un paso al costado. Sin embargo, siguió jugando en las canchas de barrios por la pasión que sentía en ese deporte.



En la entrevista realizada por Clara González en el programa de Cadena Provincial de Radios, señaló que al jugar al fútbol profesional hay que entrenar mucho. “Se debe dejar el tiempo disponible a la familia y los amigos para dedicarse a un equipo que se entienda en la cancha”. En cuanto al triunfo del Mundial Futsal Talla Baja 2023, afirmó: “Estoy viviendo un sueño. No pensé que sería tan rápido jugar como equipos profesionales, en competencia, televisados y finalmente resultar ser los mejores del mundo, dejando la copa a nuestro país”.



Respecto al entrenamiento y la alimentación, señaló que obtuvo la ayuda de muchos amigos, proporcionándole lugar, cancha y gimnasios gratis para entrenar. Sobre la dieta indicó que “entre semana siempre se cuida y los fines de semana tiene un permitido”.



En cuanto a los logros señaló que armó un lavadero de autos “Los Amigos”, ubicado en el barrio San Antonio de la localidad de Mariano I. Loza: “Armamos con un amigo, estamos hace un año con ese emprendimiento”. También relató que finalizó sus estudios de la escuela secundaria.



Agustín Ledesma, es parte de la historia de las personas con Acondroplasia, es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona una estatura baja, con una altura promedio por debajo de 4 pies 6 pulgadas (137 centímetros). La acondroplasia se puede heredar como un rasgo dominante. Esto significa que, si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, presentará el trastorno.



Él, es parte de una familia formada por cinco hermanos. A los 16 años, debió atravesar la muerte de su padre y dos años después la de su madre. Desde ese entonces vive con su hermano, Santiago, quien presenció la Final del mundial y al igual que su tío son quienes lo apoyan. Señaló que es la única persona talla baja en su pueblo, Mariano I. Loza Corrientes.



Tras el mundial destacó que “ahora la gente le mira con otra cara”. En la entrevista manifestó que de pronto el afecto de todo un país les llegó: “El cariño, que te vean por lo que sos, por el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, por lo que logramos y que no te vean más como un enano sino como un campeón, que es lo que somos, eso nos hace bien”. Y añadió: “Hay que cambiar ya esa etapa de decir enano, se tiene que cortar con la burla, no solo con nosotros sino con la toda la gente que tiene alguna dificultad”.



En este sentido, enfatizó que el proyecto de la Fundación Talla Baja logró su objetivo que es la inclusión en el deporte. En todo este proceso y mediante el Futsal hubo una visibilización del respeto que se merecen las personas que padecen Acondroplasia y la concientización también se aborda desde un documental, denominado “El Mundialito”.



Finalmente, a quienes tienen una discapacidad, Agustín Ledesma les envió un mensaje señalando que: “No dejen de intentar nunca. Busquen sus sueños, siempre habrá una posibilidad y les aseguro que se les va a dar como pasó con nosotros”.







LA COMUNIDAD DE COLONIA LIBERTAD HOMENAJEÓ A AGUSTÍN LEDESMA

“Un hijo de esta localidad es el Campeón Mundial del seleccionado argentino de talla baja”. Así publicaban los medios de ese municipio, orgullosos de Agustín. “El es nuestro, sus raíces están en Libertad y quedó demostrado que tu gente te quiere ver volver Agustín”. El vive en Mariano I. Loza, pero nació en Colonia Libertad. Por eso Agustín fue recibido por todo su pueblo natal con una gran caravana después de haber participado en el campeonato mundial donde Argentina salió campeón en la modalidad talla baja. Fue toda una fiesta.



PEQUEÑO GIGANTE

"Un hijo de Colonia Libertad es un Campeón Mundial, todo un pueblo lo recibió con una caravana y disfrutó de sus habilidades en el Polideportivo Municipal; los amigos de Agustín jugaron con un combinado de Colonia Libertad, ya en el segundo tiempo Agustín intercambió camiseta y defendió el pueblo que lo vio nacer, convirtió dos goles más y no dejo de sonreír".



Así Colonia Libertad se lleno de fotos, selfies, videos ; todos querían abrazar al pequeño gigante campeón del mundo. "Gracias Agustín!, gracias a todos los que acompañaron, chicos, jugadores y el publico presente que no dejó de alentar.Todos nos sentimos Campeones de la Amistad y la Admiración por eso celebramos una fiesta en el Poli".



La Municipalidad de Colonia Libertad en nombre de su Intendente Roberto Fracalossi y el Vice Intendente Francisco Tribbia expresaron su agradecimiento "a toda la comunidad por tan lindo y especial recibimiento a nuestro Agustín".







MARIANO I. LOZA DONDE TODOS LO CONCOCEN Y LO QUERÍAN SALUDAR POR ESTE LOGRO

Lo mismo sucedió en el pueblo donde vive Agustín Ledesma, la comunidad lo recibió con alegría, lo aplaudían y se sacaban fotos con la copa en mano y la bandera Argentina que no podía faltar. Además de estas repercusiones su red social se llenó de dedicatorias por parte del público que lo admira y celebra la convicción y pasión por el deporte.



El Intendente Rubén Caserotto junto al concejal Juan José López y Cristina Ovelar hicieron entrega de una bicicleta para Agustín, apodado el "Chiqui Ledezma" Campeón Mundial de la Selección de Talla Baja. En ese sentido el Jefe Comunal agradeció a Pedro Romero quien hizo llegar el pedido y al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, Adán Gaya, por responder a la solicitud municipal.



Finalmente le desearon "Éxitos en todo lo que emprenda el Chiqui" y manifestaron que: "En Mariano I. Loza sos un orgullo para toda la comunidad".





Redacción: Gladis Lencina



