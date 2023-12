Argentina conocerá a sus rivales de grupo en la Copa América

Jueves, 7 de diciembre de 2023



La selección nacional será cabeza de grupo por ser el último campeón de la competencia. El sorteo se realizará en Miami desde las 21,30. Del certamen participarán 16 equipos divididos en cuatro zonas.



La Copa América 2024 de Estados Unidos tendrá su sorteo de la fase de grupos en Miami, con el seleccionado argentino cabeza de serie por ser el defensor del título obtenido en Brasil 2021.



La ceremonia se llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami desde las 21:30 de nuestro país y será televisado por DSports y TyC Sports.



La 48va edición de la Copa América se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio y, por segunda vez en la historia, en Estados Unidos tras la experiencia de la Centenario 2016. Tendrá 16 seleccionados participantes (diez de Conmebol y seis de Concacaf) que se dividirán en cuatro grupos.



El seleccionado argentino, ganador de la Copa América Brasil 2021, encabezará el grupo “A”; México, campeón de la Copa de Oro de Concacaf, estará en el “B”; el “C” tendrá a Estados Unidos, por ranking de Concacaf; y en el “D” ubicaron a Brasil, por ser el segundo mejor equipo sudamericano.



En el segundo bolillero estarán dos seleccionados con técnicos argentinos como Uruguay y Colombia, dirigidos por Marcelo Bielsa y Néstor Lorenzo, respectivamente, más Ecuador y Perú.



Chile, Panamá, Venezuela (de Fernando Bocha Batista) y Paraguay (de Daniel Garnero) integrarán el bombo tres, mientras que Jamaica y Bolivia completarán el cuarto bolillero.



Este último se completará con las bolillas Concacaf 5 y Concacaf 6 que saldrán de los cruces Canadá-Trinidad y Tobago y Costa Rica (DT Gustavo Alfaro)- Honduras, a disputarse el 23 de marzo del año que viene.



Argentina jugará el partido inaugural el 20 de junio en el estadio Mercedes Benz, de Atlanta United, al que visitará por primera vez.



El segundo partido de la fase de grupos lo disputará el 25 en el Met Life, de New Jersey, y el tercero y último el 29 en el Hard Rock Stadium, de Miami, ambos con partidos disputados en el ciclo de Scaloni iniciado en 2018.



Después, si pasa de ronda, en el primer puesto el 5 de julio en Houston (estadio NRG, con capacidad para 72 mil personas) o el 4 en Arlington (AT&T, para 80 mil), si es segundo. Las semifinales serán el 9 de julio otra vez en New Jersey o el 10 en el Bank of América Stadium, de Charlotte, para 75 mil personas, que también será escenario del partido por el tercer puesto.



Y la final tendrá lugar el domingo 14 en el estadio más importante de Miami, con capacidad para más de 65 mil espectadores.



Solamente en esa oportunidad, según las estimaciones previas, Argentina podría cruzarse con Brasil y reeditar el choque del 10 de julio de 2021 en el Maracaná de Río de Janeiro.



Dentro de las pautas del sorteo se aclaró que no habrá grupos con más de tres equipos sudamericanos ni con más de dos equipos de Concacaf.