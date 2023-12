Banda de encapuchados sustrajo camioneta en asalto a estancia Lunes, 4 de diciembre de 2023

Cinco delincuentes armados entraron a la firma ganadera "San Juan". Robaron dinero, celulares y una pick up Toyota Hilux cabina simple. La Policía realizaba operativos de búsqueda. Esclarecieron arrebato frente a la Aduana de Paso de los Libres.

Una banda de hombres encapuchados asaltó ayer una estancia ubicada en la localidad correntina de Tapebicuá, departamento de Paso de los Libres, donde redujeron a un par de personas antes de robar dinero, teléfonos celulares e incluso una camioneta.



Por el caso existía una alerta roja generalizada a todas las dependencias de seguridad de la provincia, en especial aquellas situadas en la zona sur y a lo largo de la costa del río Uruguay.



Se trataría de al menos cinco delincuentes de máxima peligrosidad y no se descarta que alguno de ellos pudiera ser de nacionalidad brasileña, según información conocida por diario época.



En la fuga se desprendió el paragolpes delantero del vehículo sustraído, una Toyota Hilux blanca, cabina simple, que sería destinada al uso del mayordomo de la firma rural. El accesorio estaba tirado en un camino de tierra.



Ese rodado seguía, al cierre de esta edición, sin ser encontrado pese a los dispositivos tipo cerrojo implementados en buena parte de la provincia. En tanto, la camioneta usada para llegar a la estancia fue hallada sin ocupantes.



La Policía supo de lo ocurrido poco después de las 9 del domingo, aunque el golpe criminal que incluyó privación ilegítima de la libertad se produjo en el transcurso de la madrugada.



El campo denominado como estancia "San Juan" está ubicado a varios kilómetros de la Ruta Nacional N°14, en una región de baja o casi nula señal de telefonía celular.



Al parecer, la banda llegó en un automotor hasta cierta distancia del casco de la estancia.



En el lugar tomaron de sorpresa al encargado, a quien atormentaron hasta el momento de darse a la fuga, al igual que a otro empleado.



Anoticiados del asalto, de forma urgente partió hacia el escenario del ilícito un numeroso grupo de efectivos de la comisaría local junto a la División de Investigaciones dependiente de la Unidad Regional Cuarta con su titular a la cabeza, el comisario mayor Lorenzo Damián Baroni.



A la vez, desde jefatura dispusieron el despliegue, desde la capital provincial, de integrantes de las Direcciones de Investigación de Delitos Complejos y de Investigación Criminal.



En el campo realizaron las pericias, levantamiento de rastros y otras tareas para encaminar la pesquisa.



El mayordomo dijo ser golpeado y estuvo largo tiempo maniatado, sin lograr pedir ayuda hasta después del amanecer, explicó una fuente extraoficial.



La causa fue iniciada como robo calificado y mayores detalles no fueron revelados.



"Estamos trabajando sobre algunas líneas; no hay detenidos. Los autores portaban armas de fuego", agregó la fuente consultada.



Efectivos de la Sección Investigaciones de la comisaría Primera realizaron los trabajos que permitieron identificar a los presuntos ladrones.



Con una orden judicial allanaron dos viviendas cercanas a la terminal de ómnibus, precisaron fuentes oficiales.



En el registro de ambos inmuebles encontraron prendas de vestir que serían similares a las utilizadas en el momento de cometer el delito.



Sin embargo, en el doble procedimiento no encontraron el bolso descrito como el que contenía dinero y fue arrebatado.



Los dos detenidos son jóvenes mayores de edad, quienes permanecían a disposición de la Justicia.