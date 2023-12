Educación Corrientes confirmó que van a paralizar 59 obras

Viernes, 1 de diciembre de 2023



Emilio Breard, secretario de Infraestructura Escolar de la Provincia de Corrientes confirmó este viernes que casi 60 obras vinculadas a Educación en la provincia quedarán sin fondos nacionales.



“No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de paralizar por completo la obra pública y dejar en un futuro los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas.



En el marco de estas declaraciones a poco más de una semana que el nuevo presidente asuma, habló el secretario de Infraestructura Escolar de la Provincia de Corrientes, Emilio Breard.



“Hay un mandato popular a Milei que le pide un ajuste firme. La gente votó eso, pero creo que no se puede cortar una obra con contrato vigente y presupuesto fijado porque debería terminarse dicho contrato por parte del Estado, que es el principal financista. Esto daría lugar a que la provincia pueda iniciar acciones legales contra el Estado nacional. Quiero creer que habrá sentido común en la continuación de las obras, pero a partir de hoy se paran todas las obras vinculadas a Educación en la provincia de Corrientes. Actualmente Corrientes cuenta con 59 obras paralizadas. Ya veníamos con un gran atraso en el pago de las determinaciones por parte de Nación, lo que implica un gran quebranto para las empresas contratistas y el Estado correntino”, comenzó diciendo el funcionario correntino.



Con respecto la escuela portuaria de la ciudad de Corrientes, obra emplazada la costanera capitalina, dijo: “La portuaria tiene un fondo especial por ley, pero entra en el recorte de todas maneras. Esa tiene una financiación especial. Seguramente en esa obra vamos a seguir un mes más porque veníamos con impulso y la empresa quiere terminarla lo antes posible. El caso de esa obra es muy específico debido a los problemas que tuvimos durante su ejecución. Debe ser de las más grandes que estamos haciendo en estos momentos. Teníamos fecha de inauguración para diciembre, pero ahora nos ponemos felices si llegamos a marzo con los plazos”.



Por otra parte, agregó: “Nación tenía una deuda muy grande con Corrientes, y la venían pagando de a muy poco. Este viernes nos dijeron que no se va a pagar más. Debemos esperar a que asuman las nuevas autoridades y dialogar de manera profunda al respecto. Las obras que se paralizaron de Educación en Corrientes son de financiamiento nacional, las cuales son 59 en total. No son pocas, como se ve. Tenemos algunas muy avanzadas y otras que no empezaron aun”.



Por último, el funcionario marcó las vías que debiera tomar el futuro Ministerio de Obras Públicas con respecto a las obras ligadas a Educación paralizadas en las provincias: “Lo razonable sería que a partir de febrero se terminen las obras actuales y no se inicien nuevos proyectos en obras públicas. La otra salida sería que Nación pague la deuda a las provincias a través de un fondo especial, trasladando los contratos vigentes de Nación con las provincias. Lo que no pueden hacer es paralizar las obras de un día para otro habiendo un contrato vigente sin tener consecuencias legales. No creo que sea sencillo de destrabar la situación, pero como provincia tenemos la intención de solucionar esto sin tener que llegar a un juicio”.