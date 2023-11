Emilia conquista al público mexicano con sus hits

Miércoles, 29 de noviembre de 2023



A poco tiempo del lanzamiento de su álbum ".mp3", una de las referentes más importantes del género urbano se presentó en el Coca Cola Flow Fest 2023 de México el pasado fin de semana.



Tras un año de logros y satisfacciones, Emilia deslumbra al público mexicano. En medio del éxito rotundo de su más reciente disco “.mp3”, la cantante de pop urbano se unió a uno de los festivales más importantes de música urbana: El Coca Cola Flow Fest el cual se llevó a cabo este pasado 25 y 26 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.



Con un público aproximado de 40 mil personas, Emilia ofreció una poderosa performance paseando por sus grandes hits, incluyendo los más actuales con los que rompe increíbles récords. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Emilia interpretó su más reciente éxito viral: “La_Original.mp3”, su colaboración con Tini. Los fans vibraron y cantaron junto a Emilia cada estrofa, ¿y cómo no?, si el tema invadió Internet posicionándose en los primeros lugares de Spotify, destacándose en el primer lugar del Top 50 Argentina desde hace días.



Pero no sólo esto, ha sido un gran año para Emilia, cerrando con el éxito de su flamante álbum, “.mp3” el cual debutó como el disco femenino número uno mundialmente, alcanzando el cuarto lugar en la lista Global de Spotify. Emilia lidera el ranking en Argentina y se destaca en el Top 50 de España y Uruguay. Con 15.6 millones de oyentes, es una de las cinco artistas latinas femeninas más escuchadas a nivel global.



Todo eso ha impulsado a que actualmente su música tenga la impresionante cifra de 3 billones de reproducciones, y contando.



Durante su paso por México, Emilia deslumbró no sólo en la gala Hombre del Año 2023 de la revista GQ, también en las redes sociales, en las que fue catalogada como una de las mejores vestidas de la noche con un espectacular glamoroso vestido negro de la diseñadora Nana Jacqueline, de la mano del estilista y director creativo Dav Martens.



El 2023 ha estado lleno de grandes logros para Emilia, y sin duda sigue consolidándose como una de las artistas latinas más relevantes de esta generación.