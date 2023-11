La tristeza de Echeverri lloró y lo consolaron hasta los árbitros Martes, 28 de noviembre de 2023

Claudio "Diablito" Echeverri se fue de la cancha en medio de un profundo llanto después de la derrota de la Selección argentina ante Alemania por las semifinales del Mundial Sub 17 de Indonesia.



El mediocampista mostró todo su dolor por la decepción de no haber podido llegar al partido decisivo. Capitán y figura del equipo, el mediocampista de River no pudo contener las lágrimas al confirmarse la victoria de los europeos. Sus compañeros fueron a abrazarlo y hasta uno de los árbitros del partido se acercó a consolarlo.



Cuándo juega la Selección argentina por el tercer puesto del Mundial Sub 17



La Selección argentina jugará el viernes desde las 9 por el tercer puesto del Mundial Sub 17 que se disputa en Indonesia. El equipo que dirige Diego Placente se medirá ante el perdedor del partido que protagonizarán Francia y Mali.



Cómo ver el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 17



El partido por el tercer puesto del Mundial Sub 17 podrá verse el viernes desde las 9 de la mañana por TyC Sports y online por la plataforma de TyC Sports Play.