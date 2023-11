Se estrenó "El mundialito" una serie de fútbol de talla baja

Lunes, 27 de noviembre de 2023



El domingo a las 15, se estrenó en DeporTV la serie documental sobre los seleccionados. La serie de 4 capítulos se filmó en Argentina, Paraguay y Perú en el marco de la Copa América de Talla Baja.



En Latinoamérica, más de cinco millones de personas poseen una discapacidad, lo que representa cerca del 13 % de la población. La acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común del mal llamado enanismo, y lo sufre una de cada 40.000 personas en el mundo.



"La serie hace honor a ver personas reales, que piensan y que son como todos nosotros. Ellos no eligieron ser de talla baja. Es una condición que cuando conocemos los casos desde cerca nos damos cuenta del nivel de bullying que hacemos al compartir un meme o reírnos de escenas de algunas películas", comentó Marcel Czombos, director de cine.



La serie muestra a los protagonistas inmersos en un mundo pensado únicamente para personas de tamaño promedio. Los jugadores de talla baja van lidiando con retos de la vida cotidiana.



También, dado que el proyecto liga la historia con el fútbol mismo, se puede ver a los jugadores con la ilusión de ser campeones. "Es la primera vez que un documental los retrata de esta manera y espero que cada persona que lo mira pueda sentirse sensibilizado por la cuestión. Es un documental llevadero, tiene mucha risa y vale la pena verlo", destacó Czombos. Y agregó: "Eso hace mucho daño y es muy negativo, es lo que se transmite en las calles. Cuando los veo, pienso; son los más discriminados del planeta".



Logros

En noviembre de 2019, el proyecto El mundialito estuvo en la selección oficial de la Primera Edición del Mercado Audiovisual "Entre fronteras", en Posadas, Misiones. Fue ganador del primer premio Conexões Gramado Film Market y distinguido con el Premio Eva Piwowarski.



En noviembre de 2021 ganó la convocatoria Renacer Audiovisual, organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaria de Medios y Comunicación Pública.



Producida por Koldra y protagonizada por Facundo Rojas (Argentina), Julio Amarilla Morterobala (Paraguay) y Fabián Chira (Perú), se estrenó ayer, a las 15, por el canal DeporTV.



"El cine trató históricamente a las personas de talla baja de forma desigual, fomentando prejuicios: presentándolos como seres marginales, deformes, malvados o tienen el papel de bufones, pero así como el cine tiene cosas malas, también tiene algunos aciertos y hay que valorarlo", explicó.



En la serie, no solo se narra el amor por el fútbol, sino también pretenden que el cine, herramienta esencial para combatir la discriminación, cuente las victorias personales de sus protagonistas y que esa capacidad de resiliencia llegue a los espectadores para entender sus universos personales y sus sueños.



"Es sumamente gratificante para mí haber hecho algo que soñé durante más de 5 años. Si bien tengo unos cuantos años en el oficio, este proyecto me desafió a una tremenda responsabilidad: retratar a un grupo de la sociedad, reivindicarlos y darles la palabra, poder narrarlo y ver la vida de otra manera", enfatizó el director.



"Me siento transformado y siento que a ellos también les pasa lo mismo. Espero que la gente también se sensibilice. Me gustó trabajar con ellos y traté de que no sea una entrevista formal, ni larga. Es una serie que está hecha con mucho amor, sé que le puse mucha energía e investigación y trabajo en conjunto", finalizó.