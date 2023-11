La ovalada se viste de fiesta con el 29° Súper Seven del Nordeste Jueves, 23 de noviembre de 2023

Se presentó oficialmente la edición 29º del Súper Seven del Nordeste, que tendrá lugar este sábado 25 de noviembre en las instalaciones del Taraguy Rugby Club.

Como es habitual, estará en juego la Copa de Oro “Vicente Roselló”, por la que pugnarán los equipos de la región, de distintos puntos del país y del Paraguay, en la modalidad del rugby de 7, y esta edición promete ser una gran fiesta deportiva y social, con sorpresas, eventos y un cierre espectacular.



En el lanzamiento estuvieron, el secretario de Deportes y Turismo de la municipalidad de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, el presidente del Taraguy Rugby Club, Juan Albornoz, junto al director deportivo del Torneo, Federico Solari; también asistieron, Gastón Breard, integrante de la comisión directiva y Benjamín Roselló, hermano de Vicente Roselló, cuyo nombre lleva la Copa de Oro.



El titular de la institución, Juan Ramón Albornoz, detalló que este Súper Seven no se pudo concretar solamente en 2020, debido a la pandemia y se realiza ininterrumpidamente desde el año 1994, lo que representa “un orgullo y el renovado desafío de hacer que el evento siga creciendo año a año, a pesar de las dificultades del país”.



En referencia al evento que se llevará adelante este sábado, el dirigente informó que en horas de la mañana, la jornada arrancará con un Seven de infantiles –entre 12 y 14 años- , “para que los chicos también se vayan introduciendo al mundo de 7 jugadores”, y luego se realizará una fiesta social en el predio.



“El Súper Seven de mayores se realizará a las 14, en el Taraguy Rugby Club, donde habrá equipos de distintos lugares para engrandecer la fiesta, como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, clubes del NEA, más la Unión del Paraguay con tres clubes”, remarcó Albornoz, a la vez que comunicó que la entrada general tendrá un costo de $3mil, y el estacionamiento saldrá $1mil.



“Apuntamos a generar una ciudad de eventos, haciendo de esto una política de estado, como lo sostiene siempre el intendente Tassano”, agregó el mismo presidente del club.



En tanto, en representación de la comuna capitalina, el secretario de Deportes y Turismo, Juan Esteban Braillard Poccard destacó el trabajo de la dirigencia de Taraguay, fundamenta para poder desplegar un evento tan significativo, en medio de este contexto de crisis económica que atraviesa el país, resaltando la logística y la labor de socios, simpatizantes y allegados al club, “cada uno aportando su grano de arena”.



También puso de manifiesto el funcionario comunal que el Súper Seven forma parte de las propuestas de Corrientes como “Ciudad de Eventos”, que conlleva un importante movimiento turístico y de ocupación hotelera, y deseó a los organizadores el mayor de los éxitos, ratificando el acompañamiento al deporte en general de la gestión del intendente Eduardo Tassano.



Todos los detalles



La dirigencia de los “cuervos” trabaja a destajo para no dejar ningún detalle librado al azar, para que todo sea un éxito. Federico Solari, en su carácter de manager del club y director del Torneo, dio a conocer los principales detalles que hacen a la competencia.



En ese sentido, los clubes que confirmaron su participación son: Curne, Regatas, Sixty, Aranduroga, San Patricio y Taraguy, todos de la URNE; de Salta; Universitario, Jockey Club y Gimnasia y Tiro. En representación de la URBA vendrán Regatas de Bella Vista y Olivos; Duendes de Rosario, Querandí de Santa Fe, CRAR de Rafaela, Old Lions de Santiago del Estero, Aguará de Formosa y los paraguayos que dirán presente a través de CURDA, San José y Luque.



El sábado por la mañana se concretará el Seven de Menores “Nico González Vilas” de 9.30 a 12 horas y el ya tradicional y especial “Seven de los Gordos”, en forma simultánea, con el de Mayores.



Precisamente, el Seven de Mayores, comenzará el sábado a las 14 y la gran final por la Copa de Oro está programada para las 22.30. También estarán en pugna las Copas de Plata y Bronce.



La organización otorgará galardones especiales al espíritu deportivo, distinguiendo al jugador con el Premio Gustavo "Chobi" Vega, al igual que el Premio al Mejor jugador del torneo, Copa en homenaje a Carlos María "Carlope" Benítez Meabe.



El certamen contará con gran parte de la jornada y sobre todo en la definición de la misma, con transmisión en vivo, tanto para televisión como por streaming, a través del canal de youtube del club.



En ese marco, los aficionados y el público asistente podrán disfrutar de una gran fiesta en el beer garden, con DJ’s invitados, y en el evento se premiará al mejor disfraz.



Asimismo, se ofrecerán servicios para que todos, para lo cual habrá zonas de food trucks, patios de comidas, sector de juego de chicos y activaciones de marcas que acompañan al club.



Desde la organización se informó que las entradas se pueden adquirir mediante la página Central Ticket. También lo pueden hacer a través de las redes sociales del club, o al ingreso al mismo.



Durante la conferencia, el Taraguy Rugby Club, hizo público su agradecimiento al Gobierno Provincial y a la municipalidad de Corrientes, por el permanente apoyo, destacando además el acompañamiento de los sponsors del sector privado: Tatú Supermercados, Edify, UMC, Depot Supermercados, Acuiscel, Eseica, El Impenetrable, Agropecuaria del Paraná, Michelob, Puma Energy, ERSA y Fernet Branca, entre otros.