“Vamos a sacarnos la última foto”: el gesto de Scaloni y su cuerpo técnico

Miércoles, 22 de noviembre de 2023



Todos los integrantes del staff que manejan el combinado nacional posaron para un postal en el Maracaná tras la histórica victoria.



“En cuanto al balance, ahora toca una cosa importante que quería decir. Parar la pelota, ponerme a pensar porque tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien”.



Ya era miércoles en Brasil cuando Lionel Scaloni conmocionó al mundo del fútbol por una declaración que anticipaba lo que podría ser su adiós de la selección argentina. Minutos antes, su equipo, compuesto por gran parte de los futbolistas que lo convirtieron en el último entrenador campeón de la Copa América -en ese mismo estadio en 2021- y en ganador del Mundial de Qatar, había logrado una victoria histórica en el Maracaná ante Brasil.



Tal fue la sorpresa que las figuras del plantel no sabían nada sobre las declaraciones que hizo el oriundo de Pujato en las entrañas de uno de los estadios míticos del fútbol mundial. Eso se pudo confirmar con los comentarios de referentes de la Selección como Nicolás Otamendi, autor del único tanto en el triunfo ante la Verdeamarela, Cuti Romero o Alexis Mac Allister.



Más allá de lo que Scaloni dijo frente a los medios argentinos y brasileños, hubo un gesto que aumenta los interrogantes sobre su futuro al frente del combinado que logró el título mundial en Medio Oriente hace un año. Con los asientos vacíos del Maracaná, se recreó una postal imponente que ya se había dado en este mismo recinto tras la obtención de la Copa América hace más de dos años y en el inolvidable estadio Lusail, en Doha, luego del triunfo ante Francia. El DT y todos sus colaboradores se sacaron una foto en el césped del estadio.