Argentina Sub 17 podría disputar un clásico contra Brasil Sábado, 18 de noviembre de 2023

La Albiceleste de Diego Placente se presentará el próximo martes desde las 9 de la mañana (hora Argentina) ante Venezuela. En caso de ganar, podría toparse en cuartos de final contra la Verdeamarela

El cuadro del Mundial Sub 17 quedó definido y Argentina ya conoce cuál será su rival en octavos de final. La Albiceleste finalizó como líder del Grupo D y afrontará su próximo choque el próximo martes desde las 9 de la mañana (hora Argentina) ante Venezuela en el Si Jalak Harupat Stadium de Bandung.



Los venezolanos quedaron terceros del Grupo F tras golear a Nueva Zelanda en el debut, empatar con México y caer 0-3 ante Alemania en la última fecha. Ya fue rival de la Selección en el Sudamericano Sub 17 que se desarrolló a comienzos de año: los de Placente se impusieron 4-2 en la fase de grupos y 2-1 en el hexagonal final.



El camino de la albiceleste rumbo a una soñada, e inédita, final marca que si hay un triunfo en octavos de final volverá a presentarse en el Jakarta International Stadium donde goleó 4-0 a Polonia en el último encuentro de fase de grupos. El hipotético choque de cuartos de final sería ante el vencedor del duelo que mantendrán Ecuador y Brasil este lunes 20 de noviembre por octavos de final.



Entonces, la agenda marca que el viernes 24 de noviembre, desde las 9 de la mañana de Argentina, podría disputar un clásico sudamericano en el choque de cuartos de final en la ciudad de Jakarta. Lo cierto es que Conmebol se aseguró tener un semifinalista en este Mundial Sub 17 que saldrá de estos cuatro equipos