FIFTB: "La mancha de una decisión desacertada de Paraguay"

Domingo, 12 de noviembre de 2023



La Federación Internacional de Futbol Talla Baja FIFTB realizó un comunicado oficial afirmando que: "El barro del fútbol salpica a veces un encuentro de la manera mas impensada, donde el ganador era la inclusión".



La FIFTB Federación Internacional de Futbol Talla Baja Comunica: "El Primer Mundial de Futbol Talla Baja se ha desarrollado en Buenos Aires, Argentina, con la participación de Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Marruecos, Colombia, Mexico, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Argentina, y los dirigentes de las Selecciones de España, Francia, Japón, Arabia Saudita, quienes verificaron el desarrollo del mismo junto a la Sección Reglamentaria de la FIFTB, representada por Miguel Sanz de EEUU, José Carlos Rosário de Brasil y Mariano Rojas de Argentina".



Los objetivos supremos de esta institución exigen cumplir con los mas altos valores que tienen que ver con mostrar al mundo y a sí mismos las capacidades y habilidades de las personas de talla baja. Por esta razón cada torneo fiscalizado por nuestra institución controla de manera especial que se cumplan los mismos. Nuestra entidad, cada día trabaja y se desarrolla mas con recursos escasos solicitando en cada país los respaldos necesarios para que se puedan concretar. Argentina es pionera de este proyecto y por esta razón el primer Mundial tenia que realizarse en esta sede. El inmenso esfuerzo de Talla Baja Argentina logró este preciado sueño.



Pero la competencia del fútbol y sus pormenores no son la excepción en el fútbol de Talla Baja. La final se disputó luego de un impecable desarrollo del torneo en el Estadio cedido por el Club Argentino Juniors entre Argentina y Paraguay. El barro del fútbol salpica a veces un encuentro de la manera mas impensada. Estos torneos que se dan de modo amateur, que están surgiendo, que van adquiriendo experiencia y los que por ser parte esencial y ADN de este proyecto, no tienen ni los vicios, ni las intencionalidades ni las coordenadas de los grandes torneos del fútbol, el futbol talla baja como bien lo expresaba hace poco el Papa Francisco esta basado en ese amateurismo, el que debemos cuidar. Fue una final anunciada. Naturalmente recibida y se esperaba que tuviera todos los condimentos del MEJOR FÚTBOL TALLA BAJA DEL MUNDO. Que fuera rico, novedoso, limpio. Pero la realidad fue otra. Y la final mas increíble, soñada por todas las personas talla baja del mundo, televisada por primera vez...los medios deportivos tardaron un poco pero se hicieron eco. Y la mancha de una decisión desacertada de Paraguay descontento con las medidas arbitrales, que están a la vista del mundo para su consideración terminaron dejando a la final sin un final feliz donde el ganador ERA LA INCLUSIÓN.



Paraguay se retira del campo de juego, se niegan a ingresar nuevamente, rechazan las múltiples opciones ofrecidas para continuar y luego de varias horas de "Transmisión interrumpida por incidente" como lo explicaba la televisión, el Sector Reglamentario de FIFTB resuelve según los Reglamentos de Fútbol del mundo que al retirarse un equipo el otro debe considerarse ganador, y el segundo puesto desierto. Fue triste para todos. Un golpe de realidad.



Una forma cruel de retroceso de una lucha sin cuartel por un proyecto que esta haciendo historia en el mundo. Por eso dolió tanto a todos. Pero FIFTB esta de pie. Esto será parte de un aprendizaje muy duro. Seguiremos organizando nuestros propios torneos. Fue un tropiezo. Nos levantaremos. Paraguay ha aceptado sus medallas de plata, juntos aprendimos una gran lección, y ahora con la misma fe, la misma esperanza, todos los países que integramos FIFTB nos preparamos para lo que se viene. Todos juntos. La historia juzgará nuestras acciones y la de todos, sin dudas. El mundo es así. Pero seguiremos nuestra lucha por cambiar la mirada que nos ha dolido siempre.

Esto no es broma. Es fútbol."



COMISIÓN DIRECTIVA DE FIFTB:



Facundo Rojas, Argentina

Olivia Ojopi Muñoz, Bolivia

Susana Sempete Santos, España

Julio Amarilla, Paraguay

Jose Carlos Rosario, Brasil

Martha Santos Arroyo, México

Miguel Sanz, Estados Unidos

Fernando Garcia, Guatemala (on line)

Vicente Rivera, Ecuador