Messi vuelve a París como favorito para ganar su octavo Balón de Oro

Domingo, 29 de octubre de 2023

El 10 argentino y actual Inter de Miami es apuntado por la prensa local como el candidato a quedarse con le máximo galardón en la capital francesa, que será elegido mediante una votación de 100 periodistas especializados.

En la misma ciudad que lo destrató, con las heridas del Mundial de Qatar a flor de piel, el astro argentino Lionel Messi podrá saborear una dulce revancha si se confirman las especulaciones y consigue el próximo lunes su octavo Balón de Oro.



Leo volverá a París después de finalizar su contrato con el PSG y blanquear ya como futbolista de Inter Miami que su paso de dos años por la capital francesa "no fue como esperaba".



La frustración de no haber conseguido la Champions League, una obsesión para los parisinos, y especialmente el dolor por la final que Argentina le ganó a Francia en Lusail desataron resentimiento y furia contra el 10 de la Selección.



"Fui el único campeón del mundo sin ser reconocido en la cancha", advirtió Messi como ejemplo de la indiferencia que sufrió en su propio club, meses antes de su salida.



Ese reconocimiento, por obra del destino, le llegará seguramente el próximo lunes en el Teatro de Chatelet, frente al río Sena, donde se realizará la gala del tradicional premio que otorga la revista France Football.



Desde las 16:45 de Argentina, con transmisión de ESPN, DSports, TNT Sports y las plataformas Star+ y DGo, se conocerán los ganadores de los trofeos Gerd Müller (máximo goleador de la temporada), Sócrates (futbolista comprometido en proyectos sociales y benéficos), Yashin (mejor arquero), Kopa (mejor jugador menor de 21 años), Balón de Oro femenino y masculino.



A sus 36 años y en el día del cumpleaños de Diego Maradona, Messi competirá con otros 29 futbolistas destacados del mundo en busca de consagrarse como el mejor del planeta tal como ocurrió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.



El argentino es el mayor ganador histórico del Balón de Oro con siete estatuillas, dos más que el portugués Cristiano Ronaldo, quien en esta edición 2023 será uno de los grandes ausentes junto con el brasileño Neymar.



Argentina y Francia son los países con más representación entre los 30 jugadores nominados al premio. Messi, Julián Álvarez, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez son los cuatro preseleccionados del último campeón del mundo.





La lista de nominados

La nómina se completa con Nicolo Barella (Italia, Inter Milan), Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), Karim Benzema -último ganador- (Francia, Al-Ittihad),



Yassine Bono (Marruecos, Al-Hilal), Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City), Ruben Dias (Portugal, Manchester City), Antoine Griezmann (Francia, Atlético de Madrid), Ilkay Gündogan (Alemania, Barcelona), Josko Gvardiol (Croacia, Manchester City), Erling Haaland (Noruega, Manchester City), Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich), Kim Min-jae (Corea, Napoli) y Randal Kolo Muani (Francia, PSG).



Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli), Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona), Kylian Mbappé (Francia PSG), Luka Modric (Croacia, Real Madrid),



Jamal Musiala (Alemania, Bayern Munich), Martin Odegaard (Noruega, Arsenal), André Onana (Camerún, Manchester United), Victor Osimhen (Nigeria, Napoli), Rodri (España, Manchester City), Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal), Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), Bernardo Silva (Portugal, Manchester City) y Vinicius Jr (Brasil, Real Madrid).



El ganador del Balón de Oro surgirá de la votación de 100 periodistas especializados de las naciones líderes del ranking FIFA, quienes aportarán sus tres mejores jugadores de la temporada.



El criterio de premiación cambió para este año, con una mayor valoración de las "actuaciones individuales" y el "carácter decisivo e impactante de los contendientes" por encima de las antiguos puntos de vista que realzaban el aspecto colectivo, los trofeos ganados, la jerarquía del jugadores y su compromiso con el juego limpio.



La prensa europea adelantó que Messi es el máximo favorito para recibir el premio de manos del exfutbolista marfileño Didier Drogba en una elección que presenta al francés Mbappé y al noruego Haaland como principales amenazas.



"Dibu" Martínez, ganador del último FIFA The Best al mejor arquero, competirá por el premio Yashin junto a Bono, Onana, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el brasileño Emerson (Manchester City), el croata Dominik Livakovic (Fenerbahce), el francés Mike Maignan (Milan), el inglés Aaron Ramsdale (Arsenal), el francés Brice Samba (Lens) y el alemán Marc Ter Stegen (Barcelona).



Finalmente, dos sudamericanas, la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y la brasileña Debinha (Kansas City), conforman el lote de aspirantes al Balón de Oro femenino, que el pasado año quedó en manos de la española Alexia Putellas.