Cambio de horario para Argentina-Paraguay

Jueves, 28 de septiembre de 2023



El partido, que marcará el estreno de Daniel Garnero en la Albirroja, se jugará en el Monumental pero con una hora de anticipación.



La Conmebol anunció un cambio de horario de cara al partido que disputarán la Selección Argentina y Paraguay en el Monumental, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El encuentro iba a disputarse el jueves 12 de octubre a las 21, pero la organización decidió adelantarlo una hora. Esto significa que la Albiceleste de Lionel Messi volverá a la acción a partir de las 20 y con el arbitraje del brasileño Raphael Clauss.



Paraguay, ya sin Guillermo Barros Schelotto como técnico, iniciará el ciclo de Daniel Garnero, quien dejó su cargo en Libertad para afrontar su primera experiencia en un seleccionado nacional.



El entrenador Lionel Scaloni, en tanto, seguirá de cerca las evoluciones de Messi (se resintió de una dolencia), Rodrigo de Paul (lesión muscular en el muslo) y Ángel Correa (lució la camiseta número 10 ante Bolivia como consecuencia de la ausencia de la Pulga y ahora sufrió un esguince de rodilla).



Mientras que se esperan los regresos de Paulo Dybala, Marcos Acuña y Giovani Lo Celso para el próximo compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas. No así el de Gerónimo Rulli tras su operación por una luxación de hombro, por lo que Juan Musso volvería a formar parte de los citados.



La fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas



Jueves 12 de octubre



17 - Bolivia vs. Ecuador

17.30 - Colombia vs. Uruguay

20 - Argentina vs. Paraguay

20.30 - Brasil vs. Venezuela

21 - Chile vs. Perú