Boca jugará desde las 21,30 en el estadio Maracaná

Miércoles, 27 de septiembre de 2023



El técnico de Boca Juniors, Jorge Almirón, paró un equipo sin el juvenil Valentín Barco, una de las figuras de los últimos meses y con Lucas Janson en la ofensiva, con la mira puesta en el partido de mañana frente a Palmeiras.



En la práctica de fútbol realizada ayer en el predio de Ezeiza, el once que alineó el técnico fue con Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Luis Advíncula, Cristian Medina, Guillermo Pol Fernández y Ezequiel Fernández; Edinson Cavani y Lucas Janson. Luego entraron Darío Benedetto por Janson y Exequiel Zeballos por Advíncula.



Si hoy se repite esta formación, serían tres los cambios con respecto al equipo que viene de empatar ante Lanús 1 a 1 el sábado último por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional: Blondel por Marcelo Weigandt, Cristian Medina por el Colo Barco y Advíncula por Exequiel Zeballos.



Sin dudas, la ausencia del juvenil de 19 años, un mimado por los hinchas y el futbolista más destacado en el Xeneize en los últimos tres meses, llamó la atención del “mundo Boca” y fue la noticia en Ezeiza.



El volante, que comenzó su carrera como marcador de punta, viene de sufrir un corte debajo de su ojo izquierdo en la derrota ante Defensa por 1 a 0, de hace diez días. Jugó con una cinta de protección ante Lanús y fue reemplazado en el entretiempo por Medina.



En el entrenamiento de ayer, Barco no estuvo entre los titulares y en cambio sí jugó Lucas Janson. El exVélez fue uno de los que llegaron este semestre y convirtió dos goles, uno ante Central Córdoba de Santiago del Estero y el otro frente a Lanús.



La otra variante de la víspera fue la de Blondel por el Chelo Weigandt, que no jugó bien el fin de semana pasado frente al equipo del sur.



Por lo que mostró desde su llegada a Boca, Almirón es un técnico que siempre se reserva una variante de último momento. A veces cambia horas antes de los partidos, por eso hay que ver qué pasa de acá al jueves.



Lo que está confirmado es que el técnico piensa en jugar con línea de cuatro defensores, aunque en los dos partidos ante Racing por cuartos de final lo había echo con una línea de cinco en el sector defensivo.



El plantel volverá a los entrenamientos esta mañana desde las 9 en Ezeiza y luego a la noche quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat.



Se abre la otra llave



Fluminense será local de Internacional en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores en duelo entre equipos brasileños.



El partido se jugará desde las 21,30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con arbitraje de Darío Herrera y televisación de Fox Sports.