Boca empató con Lanús y llega con dudas al encuentro ante Palmeiras Domingo, 24 de septiembre de 2023 Los goles fueron anotados por Lucas Janson y Leandro Díaz. Con este resultado, el “xeneize” no pudo lograr una victoria que lo haga llegar al partido de ida por las semifinales de Copa Libertadores con más confianza. Boca Juniors y Lanús igualaron 1 a 1 en La Bombonera. El Xeneize se puso en ventaja en el primer tiempo a través de Lucas Janson y el Granate lo empató en el complemento con un tanto de Leandro Díaz. El equipo de Jorge Almirón no tuvo una buena etapa inicial pero dejó una muy buena imagen en el final, generando varias oportunidades de gol.



Ahora, el cuadro de La Ribera se preparará para enfrentar el jueves a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores en La Bombonera y luego, el domingo, recibirá a River Plate por la Copa de la Liga en una nueva edición del Superclásico.



En el certamen doméstico, ambos equipos siguen fuera de los cuatros puestos clasificatorios a la Fase Final y además, en la tabla anual, siguen en zona de Copa Sudamericana.



El Granate aún no ganó en lo que va del certamen y su próximo rival será Banfield el sábado en el Florencio Sola.