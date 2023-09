River le ganó sobre el final a Atlético Tucumán

Viernes, 22 de septiembre de 2023



River Plate derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio Más Monumental, por la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional: Salomón Rondón, en el descuento, convirtió el único gol del partido para el Millonario, que suma 18 triunfos



River consiguió un nuevo triunfo con más insistencia que juego y estiró la racha de local. Fue de mayor a menor en ambos tiempos, tuvo un arranque furioso en los primeros 25 minutos donde la mala toma de decisiones a la hora de terminar las jugadas no le permitió abrir el marcador. La clave de la superioridad fue la que había anticipado Sergio Gómez, DT de Atlético Tucumán: le ganó el medio.



De hecho, la dupla técnica modificaba posiciones pero no le encontraba la vuelta a un explosivo De la Cruz y un fino Nacho. Lanzini no encuentra su mejor versión, ni tampoco su lugar en la cancha. Barco volvió a ser el de antes, con el mismo desequilibrio, pero las arranca bien y las termina mal. Y Borja estuvo participativo pero siempre lejos de su zona de confort: el área yen ocasión de definición.



Como suele ocurrir, luego de un pasaje intenso viene un tramo de bajar el ritmo, y allí fue cuando el Decano aprovechó para animarse a salir. Consiguió así tener varias aproximaciones, pero nunca una jugada concreta o un tiro limpio. Y en la última del PT, una jugada sucia en el área visitante terminó con la aparición por sorpresa de Paulo Díaz, quien definió perfecto. Pero...



El VAR llamó a Dóvalo a revisarla por una discutible posición adelantada del chileno: el posicionamiento no tenía objeción, pero la pelota le quedó luego de un toque de Bianchi. El árbitro interpretó que no fue voluntario y decidió anularlo. Si consideraba que el defensor tenía intenciones de despejarla, por más que haya pifiado, esa intención bastaba para convalidarlo. De todos modos, buen uso de la herramienta.



En el segundo tiempo River retomó el control y la superioridad, pero sin poder repetir lo hecho en los primeros 20 minutos de juego. Movió la pelota de lado a lado pero sin ideas para penetrar el cerrojo defensivo tucumano. De todos modos, chances tuvo y fue Marchiori el que sostuvo el cero: además de taparle un remate a De la Cruz en el primer tiempo, le contuvo otro disparo a Rondón. Además se le anuló otro gol a Borja.



En su momento de dominio, Atlético también tuvo las suyas: un remate lejano de Carrera, una escapada de Orihuela por izquierda y un tiro de Coronel al palo. Pero sobre el final River fue más con insistencia que criterio y encontró el triunfo en el último suspiro: centro de Solari, cabezazo de Rondón. Conexión desde el banco para un importante triunfo Millonario.



Desde el juego River todavía tiene mucho que mejorar, hay niveles individuales que deben levantar y defensivamente el equipo sigue dando muchas ventajas. Demichelis tiene mucho nombre pero no lo gestiona correctamente. Ya son 18 victorias seguidas en el Monumental, y con 9 puntos está tercero. Ya se enfoca en el Superclásico, el gran objetivo, aunque primero visitará a Banfield. Atlético Tucumán, que perdió el invicto que acarreaba con la dupla Orsi-Gómez, recibirá a Arsenal.