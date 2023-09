Sin Lionel Messi, Inter Miami sufrió una paliza frente a Atlanta United

Domingo, 17 de septiembre de 2023

Con el crack rosarino averiado, el equipo sufrió una goleada inesperada en la MLS y dejó la serie invicta de la que gozaba desde la llegada del número 10.

Con la baja de Lionel Messi, Inter Miami cayó este sábado por 5-2 en su visita a Atlanta United y se despidió de la serie de 12 partidos invicto que lucía desde la incorporación del astro rosarino, sucedida en julio. La derrota dejó a Inter en el 14º lugar de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) con 28 puntos en 27 partidos. Con siete encuentros por jugar, Miami necesita una gran remontada para alcanzar el último boleto para los playoffs, por ahora en manos de DC United, noveno con 34 unidades.



El equipo al que dirige Gerardo “Tata” Martino no contó este sábado con Messi, que permaneció en Florida por una fatiga muscular, ni con el español Jordi Alba. El capitán albiceleste tampoco actuó el martes en el triunfo (3-0) de la Argentina sobre Bolivia por la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026. Sí actuaron este sábado por la MLS Sergio Busquets, Facundo Farías y otras figuras del plantel, como Leonardo Campana, autor de los dos tantos. También jugó Tomás Avilés, defensor argentino de 19 años. Aun con ellos, el equipo fue una sombra, en un encuentro que tuvo muchos chispazos y fue verdaderamente caliente. En el cuadro local, por su parte, actuó Thiago Almada, otro campeón del mundo en Qatar.



Desde la llegada de Messi a la MLS, Inter Miami acumuló 12 partidos sin derrotas, en los que obtuvo 8 victorias y 4 empates. Con esa racha, la franquicia que es copropiedad de David Beckham conquistó la Leagues Cup, el trofeo disputado en conjunto entre los conjuntos estadounidenses y los de la liga mexicana, y se clasificó para la final de la US Open Cup.



En Atlanta, el delantero ecuatoriano Campana abrió el marcador a los 25 minutos y volvería a anotar, de penal, a los 8 de la segunda parte, pero en medio United dio vuelta el marcador con tantos del francés Tristan Muyumba a los 36, el canadiense Kamal Miller en contra a los 41 y el estadounidense Brooks Lennon a los 44. Más tarde ampliaron el griego Giorgos Giakoumakis, a los 31 del período final, y el estadounidense Tyler Wolff, a los 44.



Messi se quedó en su casa de la Florida, donde cenó una pizza a la argentina. El capitán del seleccionado campeón mundial en Qatar 2022 compartió en Instagram una historia en la que se abre una caja del local Banchero Miami, que tiene dentro una pizza napolitana. Banchero, una pizzería casi centenaria fundada por un inmigrante genovés en el barrio porteño de La Boca, cuenta, desde 2019 con una sucursal en la intersección de la avenida Collins y la calle 71, Miami Beach. Con esa comida, el número 10 se dio un gusto luego de quedar excluido del viaje a Atlanta por precaución, dado su agotamiento físico. En una conferencia de prensa que brindó el viernes, el DT Martino aclaró que Messi estaba “bien” pero que administraría su esfuerzo para no sufrir lesiones.



”Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo”, avisó. Hasta el 18 de octubre, Inter Miami afrontará siete encuentros, incluida la final de la US Open Cup, que protagonizará frente a Houston Dynamo el miércoles 27 en su estadio, el DRV PNK, de Fort Lauderdale. Sumada la ventana doble de octubre por la eliminatoria sudamericana (jueves 12 vs. Paraguay y martes 17 vs. Perú), los equipos de Messi tienen, conjuntamente, un extenuante calendario de diez compromisos en 33 días.



Desde su debut en Inter Miami, ocurrido el 21 de julio, el capitán afrontó once juegos en la franquicia y uno en la selección argentina. “La ausencia de Messi no tuvo nada que ver con que el césped del estadio sea artificial. Alba y Messi sufren fatiga muscular y era mejor darles descanso”, explicó Martino, que intentó, así, frenar cierta polémica instalada en Atlanta. “Corríamos riesgos si venían a jugar este partido. Nada tiene que ver esta cancha, en absoluto. Estamos en la búsqueda de entrar a los playoffs, pero también tenemos el partido del 27... A veces es difícil tomar decisiones, porque éstos también son partidos decisivos. Nada tiene que ver la cancha”, advirtió el entrenador, ex de Atlanta.



El estadio de United es uno de los cinco de la MLS que tienen césped artificial. También Arthur Blank, el dueño de la organización, considera que el pasto FieldTurf no fue la razón de la ausencia de Messi. Incluso recordó que el propio Leo había declarado, tras firmar con Inter Miami, que no escaparía de los partidos que tuvieran lugar en ese tipo de superficie. “Él dijo en su conferencia de prensa que ha competido en superficie artificial desde que era joven y, en cierto grado, también como profesional. No pienso que esto haya tenido algo que ver con su decisión. Creo que sufrió cierta lesión, aunque puede tratarse de algo menor”, sugirió Blank.



Por cierto, la falta de Lionel Messi en el encuentro en el estado de Georgia fue decepcionante para miles de espectadores que acudieron al estadio Mercedes-Benz.