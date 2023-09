Regatas Corrientes festejó en el inicio del Interligas Sábado, 16 de septiembre de 2023 Regatas Corrientes abrió el certamen internacional con un importante triunfo sobre Caxias do Sul por 73-68. Riachuelo ganó en el primer turno 97-93 a Pato Basquete.

Oficialmente la temporada 2023/24 está en marcha para el Club de Regatas Corrientes, quien logró hacerse de un importante triunfo en su primer juego en el Interligas, certamen del que es anfitrión en el José Jorge Contte, frente a Caxias do Sul por 73-68.



El conjunto brasilero no fue un hueso duro de roer para el Remero, quien debió batallar y sufrir hasta los últimos segundos para adueñarse de la victoria. El elenco dirigido por Fernando Calvi mostró cosas interesantes, como una aguerrida y enérgica defensa como base para correr la cancha, también una buena puntería desde 6,75 con un 48% (11/23) y sobre todo un gran reparto en el score.



En cuanto a números Alejandro Diez fue el máximo anotador del Fantasma con 15 puntos, seguido por tres jugadores con 14: Xavier Carreras (también 8 rebotes), Facundo Piñero y Franco Vieta (6 asistencias). En la visita Alejandro Konsztadt fue el goleador con 13 unidades.



El encuentro arrancó con el elenco brasilero mejor plantado en la cancha y con Regatas intentando plasmar su energía en la cancha, lo que por momentos pecó de desprolijo, aunque se pudo ir acomodando. El primer parcial terminó igualado en 18, y la equidad se mantuvo en los segundos 10 minutos, aunque terminando el primer tiempo el Remero pudo sacar diferencias y cerrar 40-36.



Luego del descanso largo el Remero encontró su mejor versión. Pudo dominar el score de la mano de una buena e incómoda defensa, quedándose con el tercer periodo 58-51. En el último parcial el juego se tornó caliente, y el Fantasma recién debió luchar hasta los últimos segundos del partido para cerrar la victoria por 73-68.



Por su parte, en el duelo de apertura del cuadrangular Riachuelo de La Rioja le ganó a Pato Basquete 97-93. De esta forma, se conoce el fixture, y el sábado desde las 19 el Eterno se medirá con Caxias y desde las 21:30 Regatas Corrientes se enfrentará con Pato Basquete. El domingo a primera hora se medirán los equipos brasileros, mientras que cerrarán el grupo Regatas y Riachuelo buscando el pasaje a la final.



La síntesis:



Regatas (73): Andrés Jaime 4, Franco Vieta 14, Xavier Carreras 14, Facundo Piñero 14 y Gary McGhee 5 (FI); Alejandro Diez 15, Tobías Franchela 4, Francisco Ferraro 3, Joaquín Marcón 0 y Juan Peral 0.



DT: Fernando Calvi.



Caxias Do Sul (68): Kenny Montrell 8, Elías Oliveira 4, Rafael De Oliveira 9, Wesley Alexandre 12 y Wesley Sena 4 (FI); Leonardo Cravero 3, Alejandro Konztadt 13, Diego Santana 9, Gabriel Dos Santos 3, Matias Brugger 0 y Vinicius Nascimento 3.



DT: Rodrigo Pinto Barbosa.



Parciales: 18/18, 40/36 (22/18), 58/51 (18/15), 73/68 (15/17).



Jueces: Fabricio Vito, Danilo Molina y Franco Ronconi.



Estadio: José Jorge Contte.