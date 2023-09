Investigan la muerte del ex jugador de Racing Sábado, 16 de septiembre de 2023 Brian vivía en un humilde barrio de la ciudad de Rosario y de chico vendía flores en los restaurantes para ayudar a su familia. Era hincha de Rosario Central, club en el que jugó hasta Séptima División.

Una triste noticia conmovió al fútbol argentino por estas horas: la muerte del ex futbolista de la Reserva de Racing Club Brian López a los 24 años. El mediocampista surgido en la cantera del club Adiur de Rosario militó en la categoría 99 de la Academia, donde jugó un par de años antes de irse al fútbol de Canadá. Actualmente se encontraba jugando en Argentina con la camiseta de Huracán de Chabás, de la liga casildense.



"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Brian López, ex jugador de nuestra institución. Con gran tristeza, compartimos esta noticia y expresamos nuestras condolencias a todos sus familiares y seres queridos", fue el mensaje que difundió Racing en las redes sociales. Adiur de Rosario, también informó sobre este doloroso hecho: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Brian López, ex jugador de nuestra institución. Con gran tristeza, compartimos esta noticia y expresamos nuestras condolencias a todos sus familiares y seres queridos". No hay mayores detalles sobre lo sucedido y actualmente hay una investigación en curso para esclarecer las circunstancias del hecho.



Por su parte, el club Huracán de Chabás también publicó un sentido recado de despedida: “Hoy nos toca transitar un momento muy duro. Nos toca despedir a Brian López. Es realmente muy difícil encontrar palabras para poder brindarle a la familia, a los amigos, al grupo que integraba en nuestra institución. Ahora solo queda afrontar este momento, todos juntos, para poder seguir adelante como la gran familia que somos, apoyándonos unos a otros. Estamos todos tratando de caer, de procesar lo ocurrido. Hoy no podemos hablar de fútbol, de la pelota, de las instancias, del domingo. Hoy trataremos de entender que Brian no está más con nosotros. Desde Huracán, enviamos nuestros más sentidos respetos a familiares y amigos de Brian. Gracias por lo que nos diste y por defender nuestra camiseta con semejante hidalguía”.



Brian vivía en un humilde barrio de la ciudad de Rosario y de chico vendía flores en los restaurantes para ayudar a su familia. Era hincha de Rosario Central, club en el que jugó hasta Séptima División. Tras quedar libre, fue reclutado por Adiur, donde lo reconvirtieron de delantero a mediocampista central. En ese puesto fue probado y fichado por Racing con edad de Sexta División.