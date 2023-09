Boca Unidos volvió a perder en Salta

Jueves, 14 de septiembre de 2023

Lleva cinco derrotas en la temporada en la provincia, que ya se convirtió en un karma. Pero a pesar del 0-1 ante el líder Gimnasia y Tiro, se mantuvo en el podio de la Zona B y sigue en zona clasificatoria. El domingo recibe a Crucero del Norte.



La idea que pensó Boca Unidos para este viaje entresemana tuvo dos aristas: el mix entre titulares y suplentes perdió por una mínima diferencia ante el puntero, pero otros resultados favorecieron para que no retroceda en las posiciones de la Zona 4 del torneo Federal A, jugada la 30ª fecha.



El equipo correntino sufrió su quinta derrota en Salta en lo que va de este 2023, esta vez por 0-1 ante Gimnasia y Tiro, único líder del grupo. El único gol lo marcó Ivo Cháves –de cabeza- promediando el primer tiempo.



Con agenda adversa en esta semana, por la necesidad de los resultados y un largo viaje a un reducto complicado, el entrenador Raúl Estévez pensó en un plantel con muchas variantes, con juveniles y pocos titulares habituales con el objetivo claro de priorizar sus jugadores para el próximo partido de local el fin de semana (recibe a Crucero del Norte, el domingo a las 16).



Pero ayer en Salta no logró el resultado esperado, soportando con un hombre menos en los minutos finales (por la expulsión de Leani en el ST), ante un rival que consiguió una nueva victoria como local que lo sostiene en lo más alto de las posiciones.



Pero fue una tarde sin mayores sobresaltos, más allá del momento de que la visita sufrió de una pelota pasada. Cháves se adelantó a los defensores de Boca y con un cabezazo le dio la ventaja a los salteños, que no pasaron sobresaltos en el resto del juego, y pudo haber estirado de la diferencia.



Ahora Boca, quizás sin mayores daños colaterales, enfocará sus objetivos a una nueva presentación como local, ante la necesidad de volver a sumar de a tres.



Gimnasia se afianzó en la punta con una victoria local que no solo le permite despejarse de su escolta Central Norte (tuvo fecha libre y quedó a nueve puntos), sino que también frenó el envión del conjunto correntino que venía sumando puntos y logró escalar al tercer puesto en la tabla.



ara disfrutar de este presente, los dirigidos por Rubén Forestello solo perdieron tres veces en 30 fechas, siendo el equipo con más triunfos y el que menos goles recibió. Esto lo puso en la cima de la zona 4, desde hace varias fechas, y hoy se sostiene con 50 unidades, bien encaminado a disputar la fase final por el primer ascenso la Primera Nacional.



El "Albo" salteño es dueño de una campaña sensacional, sobre todo de local, donde sostiene un invicto de más de 20 partidos, 14 en este campeonato (13 triunfos y 3 empates).