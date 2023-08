BOCA UNIDOS RECIBE A 9 DE JULIO CON LA ILUSIÓN DE LLEGAR A ZONA DE CLASIFICACIÓN

Domingo, 20 de agosto de 2023

Luego de una pausa de dos semanas por las elecciones nacional del pasado fin de semana, el torneo Federal A se reanuda para Boca Unidos esta tarde, cuando por la fecha 26 será local de 9 de Julio de Rafaela.

El partido, correspondiente a la zona 4 de la competencia, se jugará desde las 15,30 en el estadio ubicado en el predio Leoncio Benítez del club aurirrojo y tendrá el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio.



Ya en el último tramo de la tercera ronda, luego de una derrota en Formosa frente a Sol de América, y con dos partidos complicados de visitante consecutivos de visitante que deberá jugar luego, el equipo correntino necesita sumar los tres puntos en juego “en casa”.



Para este compromiso el Aurirrojo podrá volver a contar con dos jugadores que venían siendo titulares: el defensor Joaquín Livera, quien purgó tres faltas de suspensión por su expulsión frente a Gimnasia y Tiro, y el delantero Carlos Salom, que se bajó del último partido en Formosa por una molestia muscular.



Livera tiene todos los números para volver a ocupar un lugar en el lateral izquierdo en lugar de Alejandro Leani, mientras que entre Salom y Maximiliano Solari estaría el referente en ataque.



En cambio no podrán estar presentes esta tarde el lateral-volante, Federico Pérez, quien llegó a las cinco amonestaciones y deberá descansar por una fecha, y el defensor Octavio Moscarelli, quien frente a Sol de América se fracturó la cabeza de la falange proximal del quinto metatarsiano.



Como por lo general Moscarelli suele ser el reemplazante natural de Pérez, surgen dos nombres para ocupar el sector derecho de la defensa: Mariano Del Col o Leandro Gómez.



En la mitad de la cancha surge una duda, teniendo en cuenta que Ángel Piz ya está en condiciones de jugar desde hace dos o tres fechas, luego de una larga recuperación de un desgarro que lo tiene sin jugar desde hace dos meses. En este caso, el jugador goyano podría ingresar por Del Col, en caso de que éste baje al lateral.



Mientras que en el ataque, aparte de la duda de Salom o Solari, el que viene pidiendo pista con tres goles consecutivos es el rosarino Gabriel Morales, que le disputa el puesto a Francisco Esteche.



Por el lado de 9 de Julio, su técnico, Maximiliano Barbero no cuenta con jugadores lesiones ni suspendidos, por lo que todo indica que repetirá la misma formación que viene de superar de local en el último partido a Juventud Antoniana de Salta por 2 a 0, con goles del ex Boca Unidos, Leandro Larrea, y de Agustín Burdese.



El “9”, que consiguió importantes resultados en las últimas fechas para dejar atrás la última posición, suma 26 unidades, aunque necesita seguir sumando porque un par de resultados adversos lo comprometerían.



Boca Unidos, quinto en el grupo con 31 puntos, pero con las mismas unidades que Central Norte, con el que pierde en la definición en los partidos entre sí, deberá buscar aprovechar que Sol de América queda libre para darle alcance, y con algún otro resultado favorable en la fecha meterse nuevamente en zona de clasificación.



Otros juegos



Además del partido en la capital correntino, en la fecha se jugará el clásico salteño entre Juventud Antoniana (25) y Central Norte (31), encuentro que se disputará desde las 17,35 en el estadio Padre Ernesto Martearena, mientras que desde las 15,30 en la misma ciudad norteña, el líder Gimnasia y Tiro (40) enfrentará a San Martín (27) de Formosa.



Iguales en Misiones



En el partido que inició ayer por la tarde la fecha 26, Crucero del Norte igualó de local 0 a 0 con Sarmiento.



Con éste resultado, el Colectivero sigue en la última posición con 24 puntos, mientras que el Decano continuará como escolta, con 35.