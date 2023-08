LA ESCALOFRIANTE LESIÓN DE LUCIANO SÁNCHEZ POR PLANCHA DE MARCELO

Miércoles, 2 de agosto de 2023

Este martes en La Paternal se vio una escena de las más fuertes que se vieron en el último tiempo.

En el partido de Argentinos Juniors ante Fluminense, Luciano Sánchez sufrió una fuertísima lesión que conmocionó al mundo. Las primeras sensaciones no son buenas y el parte médico puede ser durísimo.



A los 60 minutos de partido, en una jugada completamente aislada, Marcelo impactó tremendamente en la pierna del jugador de Argentinos Juniors y la lesión fue gravísima. Fue tal el impacto que el jugador brasileño quedó shockeado y no lo podía creer.



El silencio se adueñó de la escena y nadie en el estadio lo podía creer. Rápidamente los médicos entraron en la cancha y retiraron al futbolista. El resto de jugadores quedaron completamente impactados. Marcelo vio la roja ante esta acción, aunque no fue su intención.