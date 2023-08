SE ENTREGÓ WALTER DIAZ, ERA BUSCADO POR EL ASESINATO DE UN CAMIONERO

Martes, 1 de agosto de 2023

La madre del camionero Monica Corgniali habló en exclusiva con este medio para dejar en claro que si bien en todo Chaco se dio a conocer la noticia de manera oficial ni ella ni su abogado recibieron la información.

"Todavía no me comuniqué con mi abogado pero temprano me dijo que recibió un mensaje donde le avisaban que Javier Diaz se entregó a las 23,es lo único que puedo decir.No tengo información oficial pero no creo que hagan semejante invento y que al final no sea verdad ",aclaró.



El dato.El prófugo más buscado de la provincia del Chaco, Walter "Javi" Díaz, se entregó a las autoridades en la noche del pasado lunes, acompañado por su abogado defensor, Pablo Madzarevich.



La entrega de Díaz se produjo en relación a la investigación del asesinato del camionero Fernando Francovich, ocurrido el 21 de marzo en Concepción del Bermejo, a manos de una banda armada que intentó asaltarlo, disparándole dos veces.



Según fuentes policiales, una recompensa de tres millones de pesos había sido ofrecida por el gobierno de la provincia para aquellas personas que proporcionaran información sobre el paradero de "Javi" Díaz y de Carlos "Cuchina" Banegas, quien aún se encuentra prófugo.



Ahora que Díaz se encuentra a disposición de la justicia, el fiscal Gustavo Valero, a cargo de la investigación del asesinato de Francovich, lo tendrá en su fiscalía para avanzar en el proceso de investigación.



Cabe destacar que "Javi" Díaz enfrenta la misma imputación que Celestino "Tino" Cárdenas, Oscar "Poro" Cárdenas y Mario Andrés "Chony" Giménez, quienes fueron detenidos y se les imputa el "Homicidio triplemente calificado, por el uso de arma de fuego". Por su parte, Mario Monzón, vinculado a la causa, no ha sido detenido, aunque continúa ligado a la investigación.



La entrega de Díaz se produjo después de que fuera prófugo en dos causas distintas, una relacionada con una agresión con arma de fuego contra otra persona y otra por su supuesta participación en la banda que intentó asaltar y asesinó a Fernando Francovich. El abogado defensor, Pablo Mazarevich, aclaró al ingresar a la División de Investigaciones de Sáenz Peña que su cliente niega cualquier participación en el asesinato y desconoce la banda que cometió el crimen.



Con la entrega de "Javi" Díaz, el fiscal Valero se acerca al cierre de la etapa de investigación penal, quedando solo la búsqueda y detención de Carlos "Cuchina" Banegas para completar este importante caso judicial.