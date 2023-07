LE DIERON EL ALTA MÉDICA A UN CHICO AGREDIDO Y BALEADO EN SAUCE

Viernes, 28 de julio de 2023

Lautaro quien permanecía internado en el Hospital de Curuzú Cuatiá, recibió ayer el alta médica luego de haber salvajemente agredido y baleado por un grupo de jóvenes a la salida de un boliche de la ciudad de Sauce.

Marina Fanega, madre de la víctima, comentó que su hijo fue dado de alta del Hospital Irastorza, donde estaba internado, y se encuentra en la casa de sus abuelos, pero sigue bajo control médico y se le extrajo el proyectil que tenía en una de sus piernas.



En este marco, denunció que “ los agresores viven acá a media cuadra y siguen manejándose como si nada hubiera ocurrido, no están detenidos y hasta ayer nosotros estuvimos con custodia policial”.



Explicó que su hijo “no perdió la conciencia durante el ataque y vio quienes eran cada uno de ellos”.



Reclamó porque los efectivos que realizaron la custodia no intervinieron.



Asimismo, reclamó porque el joven no fue atendido en el Hospital de Sauce y habló de “negligencia” por parte de los profesionales de la salud.



“Cuando le dan la derivación por la herida de arma de fuego hacia el hospital Irastorza de Curuzú Cuatiá, recién allí la fiscalía, a través de la policía hicieron todas las diligencias que corresponden ante un hecho así” dijo Marina.



Por el momento en la causa no hay personas detenidas.