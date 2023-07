CASO CECILIA: CITAN A DECLARAR A LOS TESTIGOS DEL CASAMIENTO CON CÉSAR SENA

Martes, 25 de julio de 2023

A un mes y 23 días de la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski, la investigación del caso sigue adelante.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias que el Equipo Argentino de Antropología Forense realiza en la provincia de Córdoba a los restos óseos hallados en el primer rastrillaje en el Río Tragadero; este martes, los fiscales citaron a declarar a los dos testigos de casamiento de la víctima con César Sena, principal sospechoso del crimen junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.



Según supo Infobae se trata de una mujer de 28 años y un hombre de 19. Ambos fueron notificados el pasado viernes 21 de julio y, este 25 a la mañana, deberán presentarse en el Edificio de Fiscalías de Resistencia para prestar declaración ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), encabezado por Jorge Cáceres Olivera.



César y Cecilia pasaron por el registro civil el viernes 16 de septiembre de 2022. A diferencia de ella, que fue acompañada por su madre, Gloria Romero; su hermana, Ángela; su tía abuela, Mercedes Valois Flores; y sus perros; el hijo del matrimonio piquetero se casó a escondidas de su familia. La unión duró menos de una semana: cuatro días después, se separaron.



Según consta en el expediente, “en fecha 20 de septiembre de 2022 de manera conjunta, Sena, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Lana y Strzyzowsky, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Daniel Paniagua, solicitaron su divorcio vincular, expresando que su voluntad de divorciarse se debía a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común; manifestando asimismo bajo juramento que no existen bienes a dividir y que ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión”.



Tres meses más tarde, el 21 de diciembre de 2022, la Jueza N° 5, Laura Varela decretó el divorcio y declaró la extinción de la comunidad de bienes a partir del día 20 de septiembre de 2022 (fecha de presentación conjunta de la demanda).



En su declaración testimonial del 8 de junio, dos días antes de quedar detenido, César Sena dio detalles de su casamiento. Allí el principal imputado por el femicidio sostuvo que fue la víctima quien le propuso casamiento el día 16 de agosto de 2022 y que él aceptó. También contó que a la ceremonia concurrieron familiares de Cecilia, pero que de su parte “solo concurrieron dos amigos”, que eran compañeros de la Escuela Educación Técnica N° 21 “Manuel Belgrano”, donde completó sus estudios. Uno de ellos fue citado a declarar este martes.



“Mis familiares no concurrieron a mi casamiento porque no tenían conocimiento. Fue un secreto entre Cecilia y yo. Ese mismo día, le manifesté a mi madre, Marcela Acuña, que había concretado casamiento. Cecilia también dialogó con ella y, luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada. Tras el hecho, mi madre se comunicó con su abogado Daniel Paniagua. Luego de este acuerdo, Cecilia fue contratada por el Ministerio de Educación, siendo designada como empleada administrativa en las instalaciones del Centro de Salud del Barrio Emerenciano Sena”, dijo César en su testimonial que, ahora, su abogado Ricardo Osuna pidió anular por “violación de derechos y garantías constitucionales”.



En su escrito, al que accedió Infobae y que ya forma parte del expediente, el letrado sostuvo que “la declaración testimonial de César Sena no podía haberse realizado, ya que, ella estuvo dirigida a obtener informaciones de quien ya era sospechoso (...) La exigencia del juramento es una forma de obligarle, eventualmente, a declarar contra sí mismo y pone al declarante en la disyuntiva de sentirse obligado a mentir, faltando así a su juramento e incurriendo en falso testimonio, o bien a declarar contra sí mismo”, planteó Osuna.



Lo cierto es que aquella testimonial es, hasta el momento, la única palabra del principal sospechoso del crimen. Ahí, el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dio cuenta del contexto en que se casó y del acuerdo económico entre su madre y Cecilia.



La semana que viene, el 2 y 3 de agosto, se realizarán las audiencias de oposición a la prisión preventiva de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Esta nueva fecha la fijó el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval, en respuesta a los escritos presentados por los abogados de Sena: Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra y de Acuña, Rocío de Jesús Ramírez.



Según informó el medio chaqueño Diario Norte, el abogado de César Sena solicitó una nueva jornada para el día 4, donde pidió “tratar los planteos de nulidad realizados por la defensa, en cuanto al pedido para que puedan reencontrarse Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña”



Además, ratificó sus rechazos a las recolecciones de pruebas en la casa de los Sena y el campo perteneciente a los dirigentes sociales. Expuso que “todo el expediente está lleno de desprolijidades”, aludiendo, por ejemplo, a la falta de una orden de allanamiento para la recolección de pruebas en el domicilio de los detenidos.



Por otro lado, dijo que “César no va a decir nada hasta el momento del juicio” y que la estrategia se armará en torno a las pruebas que recolecte la Fiscalía. En este sentido, Osuna adelantó que “las pruebas no son determinantes”, recalcando que “de todos los restos óseos enviados a peritar no se extrajo material genético para comparar con la madre y la hermana”.