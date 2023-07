Condenan a un hombre a 15 años de prisión por violencia contra su ex pareja Lunes, 24 de julio de 2023 El Juez de Garantías, doctor Darío Alejandro Ortíz homologó un convenio por el cual se estableció la pena de 12 años y medio de prisión a un hombre por múltiples delitos contra su ex pareja y su bebé. En seis hechos que los materializó desde septiembre de 2021 a marzo de 2023. Además estableció una pena única de 15 años por una condena previa que tenía.



Mediante un convenio firmado entre el fiscal de investigaciones, el imputado asistido de su defensora particular y la asesora de menores, por la víctima, se condenó a 12 años y medio de prisión a un hombre por seis hechos de violencia cometidos contra su ex pareja.



Se produjeron entre septiembre de 2021 y marzo de 2023 y a la luz del nuevo Código Procesal Penal que garantiza la celeridad e inmediatez de los procesos a través de la figura del Juicio Abreviado Pleno se estableció una condena efectiva en poco tiempo.



Como el hombre tenía una condena anterior de dos años y medio de cumplimiento condicional el juez de Garantías de Goya, doctor Dario Alejandro Ortíz unificó las mismas en 15 años de prisión efectiva.



Violencia recurrente: primer hecho



El primer hecho ocurrió en Gobernador Martínez el 25 de septiembre de 2021cuando el condenado estaba en la casa que compartía con su pareja que tenía 17 años.



Discutieron y la agarró del cuello y lastimó, además le dio un codazo a su bebé de un año y cinco meses. Le sacó el celular se fue del lugar. Todo esto en un contexto de violencia de género.



Por este hecho se lo acusó de Lesiones Leves Agravada por el Vínculo y mediar un contexto de Violencia de Género y Robo Simple.



Segundo hecho



El segundo hecho ocurrió 12 de febrero de 2022 a las 21 horas cerca del matadero municipal el imputado interceptó a su ex pareja la tomó del cuello, le dijo que se calle y siga caminando, también le dijo a la hermana de la joven que no se meta porque la iba a matar también.



Luego la llevo a su ex pareja por unos 200 metros donde la hizo cruzar un monte hacia el interior del campo de su madre; luego la tomó del cabello y la hizo cruzar un monte ingresando a un campo donde caminaron por varias horas, luego a las 6 de la mañana siguieron caminando dentro de los campos hasta llegar al basural municipal, siendo que él iba amenazándola con un cuchillo en la mano manifestándole “NUNCA TE VOY A DEJAR TRANQUILA, NUNCA TE VOY A DEJAR HACER TU VIDA, TE VOY A SEGUIR TODA LA VIDA”, luego al amanecer la hizo entrar en otro campo.



Por este hecho se lo acusó de Amenazas y Privación Ilegal de la Libertad Agravada por Violencia y Amenazas con Armas.



Tercer hecho



El tercer hecho ocurrió el 12 de marzo de 2022 a las 18 horas aproximadamente, luego de una discusión con su ex pareja, la siguió y la alcanzó y amenazándola con un cuchillo la hizo cruzar un monte con la bebé de ambos en brazos, le dio un golpe de puño en el rostro a la joven y le produjo un hematoma periorbital izquierdo, por lo que ella cayó al suelo, y una vez que se levantó la amenazó con que calle a la bebé que lloraba porque si no le iba a seguir pegando; todo esto ocurrió contrariando una orden vigente emanada del Juzgado de Paz de Gobernador Martinez.



Por este hecho se lo acusó de Privación ilegal de la libertad agravada por violencia, Lesiones leves agravadas por el vínculo y mediar un contexto de violencia de género , Amenazas con armas y Desobediencia.



Cuarto hecho



El cuarto hecho ocurrió el 19 de mayo de 2022 aproximadamente a las 0.30 horas cuando el condenado entró al domicilio del hombre que que estaba en pareja con su ex mujer porque sabía que ella estaba allí.



Tomó en brazos a su bebé de dos años y dos meses y la llevó con rumbo desconocido.



Esto lo materializó contrariando una orden vigente emanada del Juzgado de Paz de Gobernador Martínez donde se ordenó la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros del lugar de residencia, estudio, esparcimiento o a los lugares habituales de concurrencia de la ex pareja y se le obligó a que cese en los actos de amenazas, perturbación o intimidación y la prohibicion de comunicación por todos los medios.



Por este hecho se lo acusó de Desobediencia Judicial y Violación de Domicilio.



Quinto hecho



El quinto hecho ocurrió 30 de octubre de 2022, aproximadamente a las 16 horas. Se acercó a su ex pareja, en violación a la restricción de acercamiento impuesta por la cual él llevaba una tobillera electrónica y le dijo “vamos, vamos”, ella le dijo que no cuando vio que no la podía llevar le sacó el rastreador de ella y su celular y salió corriendo por la avenida en dirección al hospital.



Por este hecho se lo acusó de Desobediencia Judicial y Hurto Simple.



Sexto hecho



El sexto hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en horas de la madrugada, cuando el condenado se acercó a su ex pareja, en violación a la restricción de acercamiento impuesta por la cual llevaba una tobillera electrónica, en proximidades a un bar y la siguió; luego de eso, en esa misma madrugada, él violentó la tobillera electrónica que tenía puesta por orden judicial y la dejó abandonada cerca del matadero de Gobernador Martínez.



Por este hecho se lo acusó de Desobediencia Judicial y Daños.