JUAN ARREGIN: "LO QUE QUIEREN HACER ES EMBARRAR LA CANCHA"

Viernes, 14 de julio de 2023

El abogado correntino, Dr Juan Arregin, representante de la familia de Cecilia Strzyzowski, habló con Cadena de Radios para hacer un repaso de lo más destacado hasta el momento en el caso.

De esta manera, Arregin, primeramente, hizo hincapié en la relación entre Cecilia y César Sena, resaltando la presencia de una violencia intensa dentro de dicha relación. También destacó la importancia de considerar la relación de Cecilia con su suegra y el viaje planeado a Ushuaia, el cual Cecilia había mencionado en sus conversaciones con su psicóloga.



Arregin mencionó que las últimas noticias se tratan de las declaraciones de la hermana de Cecilia y de un testigo anónimo denominado "papa", quien era amigo de Cecilia, y que coinciden con el relato de la psicóloga de la mamá de la víctima, Gloria Romero. “Hay que tener en cuenta la relación de Cecilia con su suegra y la planificación del viaje. Cecilia le comentó a la psicóloga que le atendió en el mes de mayo, que iban a tener un viaje a fines de ese mes. Un viaje de reconocimiento, a Ushuaia. Y ella (Cecilia), estaba realmente convencida de esto. Entonces, esas declaraciones concuerdan con las de la hermana de Cecilia y también con las de un testimonio anónimo".



Pedirán anular la prueba de la sangre de Cecilia en los muebles - ¿Qué dijo el Abogado del Clan Sena y qué respondió Juan Arregin?

El abogado de Emerenciano y César Sena, Ricardo Osuna, adelantó que junto a su equipo pedirán la nulidad de la prueba conformada por el resultado positivo del ADN en la sangre recolectada del colchón y muebles que fueron removidos de la casa de los Sena en los días posteriores al asesinato de Strzyzowski.



Respecto a la confirmación científica difundida este jueves sobre el ADN de Strzyzowski en los muebles secuestrados de una casa en el barrio Emerenciano, y que habrían sido donados por Marcela Acuña según declararon los detenidos, Osuna dijo: "A mi nadie me dijo -sobre la pertenencia de los muebles a la familia Sena-, yo le pregunté a César y, lo que estaba en la casa, estaba en la casa".



Entonces, despues de esta evidencia, luego de haber dado positivo que la sangre encontrada en el colchón y los muebles secuestrados son de Cecilia, Arregin afirmó, "Todas las pruebas dentro del marco legal de la investigación deben considerarse útiles. Si buscamos a una persona muerta y encontramos sangre, es una prueba útil". Explicó que después del allanamiento realizado el 24 de junio en la residencia de los Sena, se encontró sangre en la habitación de César, lo cual llevó a la orden judicial de incautar los muebles. Arregin resaltó la importancia de analizar todos los materiales y objetos sin entorpecer el proceso.



Arregin desestimó los intentos de Ricardo Osuna, abogado de la familia Sena, de desacreditar la evidencia, afirmando que se siguieron los procedimientos adecuados durante la recolección y análisis de las pruebas. Aclaró que la defensa había sido notificada, lo que les permitió oponerse o presentar su propio perito en la investigación. Arregin consideró que las acciones de Osuna buscaban confundir los hechos y aseguró que la evidencia se había recopilado de manera correcta.



“ El 24 de junio, el allanamiento llevado a cabo en la casa de los Sena, encontró sangre en la habitación de César. Entonces la justicia ordenó el secuestro de los muebles. Luego de eso, vemos frente a los fiscales y todas las partes, los objetos que se secuestraron hasta el momento. Después, se fijó otra audiencia y aunque sea tedioso es el mejor camino, para analizar todos los materiales y elementos para así, no entorpecer el seguimiento. El día lunes pasado comenzó la pericia genética y para eso también se le notificó a todas las partes, 10 partes en total y entre ellas, el abogado que defiende a la familia Sena. Gracias a esas notificaciones, es que las partes pueden oponerse, ya sea diciendo que es ilegal o presentar su propio perito para la investigación. Pero si eso no se hace, yo estoy convalidando el seguimiento. Lo que quiere hacer el colega (Ricardo Osuna) es ensuciar la cancha nada más. Las pruebas se hicieron como se deberían hacer” afirmó el abogado Juan Arregin.



¿Posible embarazo?

Además, el abogado contó a Cadena de Radios que el testimonio del médico que trató a Cecilia, quien expresó preocupación por su bienestar en marzo debido a un posible embarazo. Reconoció que el embarazo podría haber sido un factor detonante en el conflicto.



¿Cómo sigue la investigación?

El abogado también destacó los resultados pendientes de los estudios genéticos de los huesos y el análisis forense digital en curso que involucra a los siete acusados. Arregin mencionó que WhatsApp, Facebook e Instagram, como pertenecen a la misma empresa, y esta tiene una franquicia en la ciudad de Buenos Aires, se habían solicitado informes a Meta (la empresa matriz) sobre los mensajes. El abogado cree que estas plataformas contienen una cantidad significativa de pruebas sobre los acontecimientos posteriores y anteriores al supuesto asesinato.



Arregin reconoció que todavía hay mucho por descubrir, pero se mostró satisfecho con el progreso logrado hasta el momento. También comentó sobre la naturaleza del Clan Sena, describiendo su capacidad para actuar impunemente a pesar de su participación en numerosos incidentes violentos. Arregin concluyó enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva y precaución debido a la naturaleza única y compleja del caso.







R: Ivroud Lucas



