CASO NAZARENO: LA TÍA ASEGURÓ QUE "LAS COSAS QUE DICE SON MENTIRAS"

Miércoles, 12 de julio de 2023

Cristina Ojeda habló con Cadena de Radios para desmentir las declaraciones de su sobrino Nazareno Jesús Ojeda Galloso, que mencionó que se encuentra en situación de calle hace seis meses y pide ayuda.

Según su versión, Nazareno mintió y distorsionó los hechos. En la entrevista, la tía del jóven contó una serie de sucesos que contradicen la historia contada por su sobrino.



Cristina comenzó relatando que Nazareno robaba en el kiosco familiar ubicado en la casa dónde era alojado junto a sus hermanos, luego del fallecimiento de su madre, y que incluso lo encontró consumiendo drogas.



"Una mañana mi marido y mis chicos fueron a pescar, lo invitaron, y él no quiso. Ese día lo que hizo fue sacarme toda la plata de mi casa y se fue" contó Cristina respecto del día en el que se fue de la casa. "Después de eso, mi marido fue a buscarle y él estaba en la casa de la abuela", contó Cristina.



Después de pasar un tiempo en un hogar por dos años y salir de su rehabilitación, "a lo primero después de salir, empezó a alquilar pero después empezó a vender sus cosas. Él no quería trabajar y donde trabajaba, duraba poco porque consumía" expresó la tía de Nazareno.



Respecto al consumo de drogas, la tía mencionó que Nazareno "no quiere decir que se droga". Además, contó que el 19 de mayo él estaba viviendo con ellos y que le ofrecieron ayuda. Incluso consiguió un trabajo en una verdulería de 8 a 13 horas, pero según Cristina, no era verdad. Después, un día, Nazareno le dijo entraba a trabajar a la 15 hs, su marido dejó sus herramientas sobre una mesa y Nazareno aprovechó la oportunidad para robarle un alargue y otros objetos más.



La tía de Nazareno consideró que es necesario aclarar que las afirmaciones del joven pidiendo ayuda para sus hermanos son falsas. Cristina contó que sus hermanos viven en su casa y están bien. Antonio, el hermano de Nazareno, está a punto de terminar la escuela con 18 años, desmintiendo así las declaraciones del joven.







Lo que dijo Nazareno

Nazareno Jesús Ojeda Galloso, un joven de 20 años, contó que lleva seis meses viviendo en la calle. Sin embargo, ha encontrado apoyo y solidaridad por parte de los guardavidas que trabajan en la playa Arazaty. Ellos recolectan ropa y le proporcionan alimentos. En una entrevista, Nazareno expresó su gratitud hacia los guardavidas, especialmente hacia Miguel, quien desde el primer día que lo conoció ha sido muy solidario.



Nazareno relató que no tiene a nadie cercano y recientemente estuvo internado en el hospital Llano durante tres días debido a la inflamación de una muela. Necesita tratamiento dental para evitar complicaciones mayores.



La vida de Nazareno ha estado marcada por dificultades, según lo que mencionó en la entrevista. Su madre falleció cuando tenía 12 años y, junto con sus hermanos, se fueron a vivir con sus tíos. Sin embargo, comenzó a sentirse despreciado y tuvo que estudiar y trabajar para mantenerse a sí mismo y a sus hermanos. Luego pasó dos años y medio en un hogar para niños judicializados. Recibió una beca del programa PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales), pero dejó de recibirla en enero de este año, lo cual lo llevó a quedarse en la calle. A pesar de su situación, continúa estudiando y cursa cuarto año de secundaria a través del plan Fines.



Actualmente, Nazareno está tramitando su documentación, ya que le robaron todos sus documentos cuando quedó en situación de calle. Antes, la policía le pedía constantemente su identificación, pero ahora que ya lo conocen no lo hacen más.



Para generar ingresos, Nazareno recolecta latas y, de lunes a viernes, ayuda a montar y desmontar carpas para los puesteros del centro, en la plaza Cabral. También vende estampitas y pañuelitos. Durante la noche, duerme bajo los quinchos de la playa y se cubre con una frazada muy fina. Agradece a Dios por "siempre haber personas buenas que lo ayudan".



Sin embargo, la vida en la calle también tiene sus peligros y angustias. Nazareno teme a la presencia de personas drogadas y tiene miedo de sufrir daños o ser víctima de robos. Intenta no relacionarse con otros para evitar problemas con la justicia y lucha diariamente para sobrevivir junto a otros jóvenes en situación de calle.



Nazareno ha buscado empleo, pero su situación de calle ha dificultado su búsqueda. Comprende la desconfianza de las personas debido a la inseguridad del lugar, pero lamenta que no le den la oportunidad de demostrar su valía. Además, tiene un hijo de 5 meses al que cuida a pesar de su situación, ya que no quiere que su hijo pase por lo mismo que él vivió en la infancia.



A pesar de las dificultades, Nazareno mantiene un futuro esperanzador. Sueña con ahorrar lo suficiente para poder alquilar un lugar y tener un buen trabajo. Aunque cuenta con muy poco, trata de sobrevivir, ayudar a sus hermanos y proporcionar pañales y productos de higiene para su hijo. Se considera una persona independiente, trabajadora y honesta, y solo necesita una oportunidad para seguir creciendo. Nazareno apela a la solidaridad de aquellos que deseen colaborar con ropa, alimentos y empleo para ayudarlo a lograr sus metas.



Nazareno no tiene un teléfono celular, pero se le puede encontrar en el área de la playa, cerca de las letras corpóreas de Corrientes, o preguntando por él al cuerpo de guardavidas de la zona.







R: Ivroud Lucas