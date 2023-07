ESTEBAN: "NO SOMOS CONOCIDOS COMO PARA QUE NOS TENGAN BRONCA O ALGO ASÍ" Miércoles, 12 de julio de 2023 En una entrevista exclusiva con Cadena de Radios, Esteban de Jesús Vallejos, cantante de la banda "Yeison y el After", quien recibió una bala de aire comprimido en la frente durante un show en el Barrio Bañado Norte. Esteban contó lo que pasó en el incidente y relató lo que sintió en el momento.



"El lunes nos contrataron para ir a una fiesta de 15 para llevar nuestro show. Estaba tocando otra banda antes y luego tocamos nosotros. Tocamos ahí en la calle. Íbamos por el segundo tema y primero sentí el golpe en la cabeza y pensé que era un bicho, no sentí nada de dolor. Después quise seguir cantando y me chorreaba sangre y bueno ahí ya me agaché" comenzó relatando Esteban.



"Yo le dije a mis compañeros que vayamos adentro porque están tirando piedras. Después de eso, un amigo me dijo que lo que tenía era un impacto de un rifle de aire comprimido y ahí se dieron cuenta de quién era porque ya saben quién es el vecino que tiene un arma de este tipo" dijo el cantante.



"Yo, la verdad que no vi nada. Nuestra banda está hace dos meses recién, no somos un grupo que tiene problemas con nadie y no somos conocidos para que nos tengan bronca o algo así" expresó.



"Nosotros ensayamos en la casa de mi mamá y solemos tener vecinos que nos dicen que bajemos el volumen y que no hagamos tanto ruido, y hacemos caso porque sabemos lo que es. Entonces, somos un grupo que no tiene problemas con nadie. Pero no porque no nos guste la música vamos a ir a pegarle un tiro" afirmó Esteban de Jesús.



El cantante también contó que ya está en el Hospital Escuela para que le saquen el proyectil que se encuentra incrustado en su frente.







R: Ivroud Lucas